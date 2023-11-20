بوسنيون وفلسطينيون يصلون إلى سراييفو بعد إجلائهم من غزة- (صور وفيديو)

سراييفو: وصلت مجموعة أولى تضم 26 من البوسنيين وأقاربهم الفلسطينيين من العالقين في غزة إلى العاصمة البوسنية سراييفو، اليوم الاثنين، وذلك عقب إجلائهم إلى مصر الأسبوع الماضي بعد انتظار لأسابيع.

وبعد إجراء فحوص طبية شاملة في مطار سراييفو، التأم شمل من تم إجلاؤهم بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم الذين كانوا ينتظرونهم بفارغ الصبر. وقال مسؤولون إنه من المقرر إيواء أولئك الذين ليس لهم أقارب في البوسنة في مركز للاجئين.

🗣 ‘Children, women, men are bombed while sleeping’ 🗣 ‘Just pieces of children are being found’ 🗣 ‘They are lying when they say there’s a safe zone in Gaza’ A doctor who arrived in Sarajevo with 36 other people evacuated from the Gaza Strip speaks about the harrowing… pic.twitter.com/PKKaBZzlIf — Anadolu English (@anadoluagency) November 20, 2023

وقال وزير الخارجية علم الدين كوناكوفيتش للصحفيين إن مجموعة أخرى تضم 11 شخصا تم إجلاؤهم من غزة من المقرر أن تصل في وقت لاحق من اليوم.

وقال خالد مصلح وهو فلسطيني يحمل إقامة بوسنية ذهب إلى غزة لزيارة أمه المريضة وعلق هناك “أنا في قطاع غزة منذ 40 يوما كانت كلها حربا”. وتخرج مصلح في كلية الطب بسراييفو ويعيش في البوسنة مع زوجة بوسنية وخمسة أطفال.

وقال عن الحياة في غزة “الوضع صعب للغاية… عندما تظن مرتين أو ثلاث مرات في اليوم أنك ستُقتل، فهذا أمر لا يمكن تصوره. الوضع غير إنساني على الإطلاق.. رائحة الموت في شوارع غزة والموت في كل مكان”.

ولم يتمكن ابناه خالد (29 عاما) وصلاح الدين (20 عاما) من إخفاء دموعهما عندما احتضنا والدهما.

وقال خالد “الشهر الماضي كان مثل الجحيم”، موضحا أن كل ما تلقوه هو رسالة نصية قصيرة تثبت أن والدهم على قيد الحياة.

وكان عماد شحادة، وهو من مواليد غزة ومقيم في البوسنة، ينتظر وصول أقارب له. وقال إن أفراد عائلته بالكامل لا يزالون في شمال غزة، ويصعب عليهم الوصول إلى معبر رفح الحدودي مع مصر في الجنوب.

يتعاطف البوسنيون مع محنة سكان غزة بعد أن عانوا من حرب مدمرة في التسعينيات قُتل فيها نحو 100 ألف شخص وأعيد توطين مليوني شخص، وتعرضت سراييفو لأطول حصار في التاريخ الحديث.

ووصلت سوميا هادزيتش-يوسوفوفيتش وهي تلف نفسها بالعلم الفلسطيني إلى المطار ومعها سلة من الحلوى التي جهزها أطفالها للأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة.

وقالت “كان لابد من المجيء”.

وبينما كان مصلح سعيدا بالتئام شمله بعائلته البوسنية، قال إن قلبه ينزف من أجل عائلته في غزة. وقال “في مثل هذا الموقف، لا يعرف المرء ما إذا كان له أن يفرح أم يحزن”.

وصلت المجموعة الثانية من مواطني #البوسنة_والهرسك واقاربهم العالقين في قطاع #غزة الذين تم إجلاؤهم الى البوسنة والهرسك إلى مطار سراييفو الدولي مساء اليوم

وقد استقلوا سيارات لنقلهم إلى موستار حيث سيتم إيواؤهم في مركز استقبال اللاجئين في سالاكوفاتش حيث سيبقون هناك مؤقتًا حتى يتم حل… https://t.co/npRL6Jo9EA pic.twitter.com/0BRw8AUqWB — البوسنة أونلاين (@bosnia_online1) November 20, 2023

بعد وصولهم إلى مطار سراييفو مساء اليوم تم نقل العائدين إلى مركز استقبال اللاجئين سالاكوفاتش بالقرب من مدينة موستار

وأكد وزير حقوق الإنسان واللاجئين إنهم سيبقون هناك مؤقتًا ولفترة وجيزه حتى يتم حل مسألة إقامتهم https://t.co/npRL6JoHu8 pic.twitter.com/LHE14pOkzd — البوسنة أونلاين (@bosnia_online1) November 20, 2023

(رويترز)