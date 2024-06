بوسنيون وفلسطينيون يصلون إلى سراييفو بعد إجلائهم من غزة- (صور وفيديو)

سراييفو: وصلت مجموعة أولى تضم 26 من البوسنيين وأقاربهم الفلسطينيين من العالقين في غزة إلى العاصمة البوسنية سراييفو، اليوم الاثنين، وذلك عقب إجلائهم إلى مصر الأسبوع الماضي بعد انتظار لأسابيع.

وبعد إجراء فحوص طبية شاملة في مطار سراييفو، التأم شمل من تم إجلاؤهم بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم الذين كانوا ينتظرونهم بفارغ الصبر. وقال مسؤولون إنه من المقرر إيواء أولئك الذين ليس لهم أقارب في البوسنة في مركز للاجئين.

🗣 ‘Children, women, men are bombed while sleeping’

🗣 ‘Just pieces of children are being found’

🗣 ‘They are lying when they say there’s a safe zone in Gaza’

