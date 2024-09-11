بوكيتينو مدربا جديدا للمنتخب الأمريكي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي السابق على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي للرجال.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني، الذي انفصل عن تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو أيار الماضي بعد موسم واحد في المنصب، زمام الأمور في الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها البلاد مع المكسيك وكندا.

وقال بوكيتينو إن قرار الانتقال للولايات المتحدة لم يكن من أجل كرة القدم فقط بل للاستمتاع بفترة الإعداد لاستضافة كأس العالم وهي فرصة لا يستطيع تفويتها.

وقال في بيان “الطاقة والحماس والرغبة الشديدة في تحقيق إنجاز تاريخي حقيقي هنا كلها دفعتني للقدوم للولايات المتحدة.

“أرى مجموعة من اللاعبين يتمتعون بالموهبة والإمكانات، وسنعمل معا لتحقيق أشياء مميزة يمكن للأمة بأكملها أن تفخر بها”. وقال مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن بوكيتينو “مدرب يملك عقلية انتصارية ولديه شغف كبير بتطوير اللاعبين”.

وأضاف “سجله الحافل يتحدث عن نفسه، وأنا على ثقة من أنه الاختيار الصحيح لتسخير الإمكانات الهائلة داخل فريقنا الموهوب. السعادة لا تسعنا بانضمام ماوريسيو بينما ننطلق في هذه الرحلة المثيرة لتحقيق النجاح على الساحة العالمية”.

وانضم بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير السابق إلى تشيلسي في تعاقد لعامين ليحل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد لكنه ترك النادي الواقع في غرب لندن بعد موسم مضطرب شهد احتلالهم المركز السادس.

وظل المنتخب الأمريكي دون مدرب دائم منذ الخروج المهين من كأس كوبا أمريكا على أرضه في يوليو تموز الماضي وهو ما أدى إلى إقالة جريج بيرهالتر بعد ولايته الثانية كمدرب رئيسي.

وتم تعيين المدرب (51 عاما) لأول مرة في 2018 وقاد المنتخب الأمريكي لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم 2022 لكن بعد أسابيع فقط دخل في خلاف علني مرير مع أحد ألمع المواهب الواعدة في الفريق جيو رينا.

وشمل بحث اتحاد كرة القدم الأمريكي عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد بيرهالتر في نهاية 2022 أسماء مثل مدرب كندا جيسي مارش، لكنهم في النهاية أعادوا تعيين بيرهالتر في يونيو حزيران من العام الماضي بدعم كامل من اللاعبين.

لكن هذه المحاولة أثبتت عدم جدواها إذ فشلت الولايات المتحدة في تجاوز مرحلة المجموعات في بطولة كوبا أمريكا بعد هزيمتها المفاجئة 2-1 أمام بنما وخسارة تفطر القلب 1-صفر أمام أوروجواي.

وسيتولى بوكيتينو المسؤولية خلفا لمايكي فاراس الذي تم تعيينه مدربا مؤقتا للمنتخب والذي أشرف على مباراتين وديتين أمام كندا يوم السبت الماضي ونيوزيلندا أمس الثلاثاء.

وتعادلت الولايات المتحدة 1-1 مع نيوزيلندا في سينسناتي بعد أن ألغى بن واين هدف كريستيان بوليسيك في اللحظات الأخيرة.

وستلعب الولايات المتحدة مباراتين وديتين أمام بنما في 12 أكتوبر تشرين الأول والمكسيك بعدها بثلاثة أيام.

(رويترز)