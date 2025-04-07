سياسة | دولي

بولسونارو يحشد أنصاره في أول تظاهرة منذ صدور قرار محاكمته

منذ 27 دقيقة

حجم الخط
0

ساو باولو: حشد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنصاره مجددا الأحد في ساو باولو، في أول تظاهرة له منذ صدور قرار بمحاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في أحداث 8 يناير/ كانون الثاني 2023 في برازيليا.

ففي ذلك اليوم، وبعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي غياب بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عمد آلاف من أنصار الأخير إلى غزو مباني المحكمة العليا والبرلمان والقصر الرئاسي، مطالبين بتدخل عسكري.

وتجمع متظاهرون بالآلاف الأحد في شارع باوليستا الرمزي في قلب المدينة، وفق وكالة فرانس برس. ومن المقرر أن يلقي بولسونارو الذي كان جالسا على منصة إلى جانب عدد من البرلمانيين، كلمة في وقت لاحق.

وهتف المتظاهرون على وقع قرع الطبول “لم يحصل انقلاب”. وحمل البعض أحمر شفاه، في إشارة إلى ديبورا رودريغيز التي وُضِعت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين بسبب مشاركتها في انتفاضة 8 يناير/ كانون الثاني 2023 وتلطيخها تمثال العدالة أمام المحكمة العليا الفدرالية بأحمر الشفاه.

وقالت ديرلين كوستا، وهي عاملة منزلية (43 عاما) تشارك في المسيرة مع ابنتها (12 عاما) “أريد بلدا أفضل لابنتي، من دون حكومات تسرق. بولسونارو لم يسرق، ولهذا السبب يُعارضونه”.

في 26 مارس/ آذار، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة محاولة الانقلاب. وبولسونارو الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما في حال إدانته، يؤكد براءته ويقول إنه “مضطهد”.

وبحسب الادعاء العام، سعى الرئيس السابق (2019-2022) إلى الحصول على دعم القوات المسلحة لمنع عودة الرئيس اليساري لولا إلى السلطة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرازيل تعترف بالتجسس على باراغواي خلال رئاسة بولسونارو
1 - أبريل - 2025
11 قتيلا في حادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة في البرازيل- (فيديو)
31 - مارس - 2025
لولا دا سيلفا: البرازيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم الجمركية الأمريكية
27 - مارس - 2025
هدف متأخر يمنح البرازيل الفوز 2-1 على كولومبيا
21 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية