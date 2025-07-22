بولسونارو يواجه خطر السجن لانتهاكه حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي

برازيليا: أمهل قاض في المحكمة العليا البرازيلية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لشرح سبب “عدم احترام” موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك “تحت طائلة سجنه فورا”، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين.

والرئيس السابق اليميني المتطرّف الذي أُجبر على وضع سوار إلكتروني والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى بشبهة محاولته عرقلة سير العدالة، أدلى الإثنين بتصريحات لوسائل إعلام انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع المحكمة إلى إصدار هذا التحذير.

(أ ف ب)