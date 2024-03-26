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بولندا آخر المتأهلين لبطولة يورو 2024

منذ ساعة واحدة

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كارديف:  أكمل منتخب بولندا عقد المتأهلين لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

تأهل منتخب بولندا بفوزه على ويلز بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي للمباراة النهائية للمسار الأول بملحق التصفيات.

وكان منتخب بولندا تأهل لنهائي الملحق بعد فوزه على إستونيا بنتيجة 5/1 في قبل النهائي، بينما صعد منتخب ويلز بفوزه على فنلندا بنتيجة 4/1 ولكنه لم يستغل عاملي الأرض والجمهور في المباراة النهائية.

وسيلعب منتخب بولندا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 التي تضم أيضا فرنسا وهولندا والنمسا.

(د ب أ)

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