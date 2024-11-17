بولندا تأمر بإقلاع طائرات حربية خلال “هجوم روسي واسع” على أوكرانيا

جندي من الجيش البولندي يشير قبل مغادرة مروحية من طراز Mi17 في فروتسواف، بولندا، 19 سبتمبر 2024. رويترز

وارسو: أعلن الجيش البولندي، الأحد، أنه أمر بإقلاع طائرات مطاردة وحشد “كل قواته وقدراته المتاحة” لحماية البلاد خلال “هجوم واسع” تشنّه روسيا بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا.

وكتبت القيادة المركزية البولندية، عبر منصة “إكس”: “بسبب الهجوم الواسع الذي تشنّه روسيا الاتحادية بواسطة صواريخ كروز وباليستية ومسيّرات على منشآت في غرب أوكرانيا خصوصاً، بدأت عمليات لطائرات بولندية وحليفة في مجالنا الجوي”.

W związku z zakończeniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.#WojskoPolskie na bieżąco monitoruje… pic.twitter.com/l9fMgtYkbM — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) November 17, 2024

وقال الجيش إن هذه الإجراءات “تهدف إلى ضمان أمن المناطق المحاذية للمناطق المهددة”.

في أوكرانيا، قال وزير الخارجية أندريه سيبيغا، الأحد، إن بلاده تتعرّض “لإحدى أوسع” الهجمات الجوية الروسية، موضحاً: “شنّت روسيا واحدة من أوسع الهجمات الجوية.. طائرات مسيّرة وصواريخ ضد مدن مسالمة ومدنيين نائمين ومنشآت حيوية”.

وأعلنت شركة “ديتيك” الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة في أوكرانيا “انقطاعاً طارئاً في التيار الكهربائي” في منطقة كييف ومنطقتين أخريين في شرق البلاد على خلفية الهجوم، بينما ندّدت السلطات بهجوم روسي على شبكة الطاقة الوطنية الضعيفة أساساً.

❗️Uwaga, w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia z użyciem rakiet manewrujących, pocisków balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie w naszej… pic.twitter.com/PuaeXBfsBe — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) November 17, 2024

وكتبت الشركة عبر “تلغرام”: “قطع الكهرباء بشكل طارئ في كييف ومنطقتها وفي منطقة دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك”.

وتكثف روسيا الهجمات بواسطة المسيّرات والصواريخ، وقد دمرت نصف قدرات أوكرانيا في مجال الطاقة، على ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(أ ف ب)