سياسة | دولي | روسيا

بولندا تحرك قوات إلى الشرق بسبب تهديدات فاغنر

منذ ساعة واحدة

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وارسو: نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (بي.أيه.بي) عن أمين اللجنة الأمنية زبيجنيو هوفمان القول اليوم الجمعة إن اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في روسيا البيضاء.

وظهر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفجيني بريغوجن في مقطع فيديو يوم الأربعاء وهو يرحب بمقاتليه في روسيا البيضاء، ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي، لكنه يأمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في أفريقيا أثناء تدريبهم لجيش روسيا البيضاء.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الخميس إن مرتزقة فاغنر بدأوا في تدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وصرح هوفمان لوكالة (بي.أيه.بي) بأن “التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش روسيا البيضاء ومجموعة فاغنر هو بلا شك استفزاز”.

(رويترز)

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  1. يقول محمد:
    يوليو 21, 2023 الساعة 8:24 ص

    غريبه وعجيبه هذه البلد منذ ثلاثين عاماً وهي تتوقع وتأمل وتتمنى وتدعوا أن يضربها احد . لتثبت لنفسها أنها مهمه وموجودة.ههههههه

    رد

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