سياسة | دولي | أوروبا

بولندا تطالب الغرب بمنح أوكرانيا صواريخ طويلة المدى للرد على روسيا

3 - يناير - 2024

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وارسو: طالب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، الغرب بتشديد العقوبات على روسيا وتزويد كييف بصواريخ طويلة المدى ردا على القصف الروسي الأخير لأوكرانيا.

وقصفت موسكو أكبر مدينتين أوكرانيتين أمس الثلاثاء، في موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وفجرت دعوات للقوى الغربية بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أقرب وقت.

وكتب سيكورسكي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “يجب أن نرد على الهجوم الأخير على أوكرانيا بلغة يفهمها بوتين: من خلال تشديد العقوبات حتى لا يتمكن من صنع أسلحة جديدة بمكونات مهربة، ومن خلال منح كييف صواريخ طويلة المدى تمكنها من تدمير مواقع الإطلاق ومراكز القيادة”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 8:55 ص

    هه بولندا تتحرش بروسيا القيصرية يا عينيا 🤔

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  2. يقول $$جورج$$:
    يناير 3, 2024 الساعة 10:49 ص

    اوروبا ضجت. خمس مدنيبين اوكران كانوا. .لازم مسبح اوكرانيا… لكن كل يوم يموت 200 مدني بقصف اسرائيلس وحشي. ولا أي. . ضرر جانبي.. مقابيس اوروبا

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