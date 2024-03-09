بولندا تطوي صفحة الماضي لتفوز بـ137 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي

بروكسل: قررت المفوضية الأوروبية مؤخرا الإفراج عن 137 مليار يورو (149 مليار دولار) لصالح بولندا، تقديرا للجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة في وارسو (تيار وسط) بقيادة دونالد توسك، لاستعادة استقلال القضاء.

وغردت فيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية، عبر موقع إكس: “نفتح اليوم صفحة جديدة (مع بولندا) فيما يتعلق بقضايا سيادة القانون، ونقر بالقفزات التي حققتها الحكومة (في وارسو)”.

وتسعى الحكومة الجديدة في بولندا، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق توسك، إلى إلغاء الإصلاحات القضائية التي طبقها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، قبل الإطاحة به في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تعليق حصول بولندا على أموال من ميزانيته، وبرر ذلك بأن الإصلاحات التي ينفذها حزب القانون والعدالة تهدد استقلال القضاء وتفتح الباب أمام التدخل السياسي.

وتعهدت حكومة توسك بعودة بولندا إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الإفراج عن عشرات مليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي سنويا، وقد أتى النهج ثماره.

وفي أعقاب قرار المفوضية الأسبوع الماضي التخلي عن حجب الأموال، صار ممكنا الآن تقديم منح وقروض على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ولكن يتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بعضها.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة لبولندا في 23 شباط/ فبراير الماضي أن قرار إلغاء تجميد الأموال “في الطريق”.

يوروفا: هناك الكثير الذي لا يزال يتعين على بولندا القيام به

وكان وزير العدل البولندي آدم بودنار استعرض خطة الحكومة الجديدة أمام وزراء الشؤون الأوروبية بالدول الأعضاء في الاتحاد، ببروكسل يوم 20 شباط/ فبراير الماضي، رفقة وزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم سزلابكا.

وتشمل الخطة، التي قوبلت باستحسان في بروكسل، تسعة تعديلات تشريعية، تطال المجلس الوطني للقضاء، الذي يقوم بترشيح القضاة ويراجع الشكاوى ضدهم، وضد المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. وتعتزم حكومة توسك فصل مكتب وزير العدل عن مكتب المدعي العام.

ورغم ذلك، من الممكن أن يستخدم رئيس البلاد أندريه دودا- المدعوم من قبل حزب القانون والعدالة- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.

وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي إن قرار الإفراج عن الأموال لصالح بولندا يستند إلى تقييم المفوضية بأن وارسو حققت “إنجازات خارقة”، لكنهم أردفوا بالقول إن القرار لا يعني استعادة استقلال القضاء بشكل كامل.

ويتعلق الإنجازان باستقلال المحاكم وموقف القضاة الخاضعين للإجراءات التأديبية بمقتضى نظام حزب القانون والعدالة، السابق.

واعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه ريندرز، أن التزامات الحكومة البولندية بالإصلاح “رائعة للغاية”، حتى الآن.

وقالت يوروفا إن وزير العدل البولندي بودنار قدم “خطة عمل واقعية لاستعادة استقلال القضاء”، لكنها أضافت: “هناك الكثير من العمل يتعين القيام به”، بالنظر “للقائمة الواسعة من الانتهاكات” لسيادة القانون.. “جميع هذه القضايا بحاجة إلى حل”.

الإفراج عن الأموال المحجوبة. وتأتي الـ137 مليار يورو، التي ستقدم لبولندا على دفعات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من مصدرين منفصلين: 76.5 مليار يورو من ميزانية “التماسك” الخاصة بالتكتل، والتي تسيطر عليها المفوضية الأوروبية، وهي مخصصة لتمويل التنمية في الدول الأعضاء الأقل ثراء.

ويأتي مبلغ 60 مليار يورو من صندوق التعافي من تداعيات وباء كورونا، والذي يخضع لسيطرة الدول الأعضاء في الاتحاد، بشكل جماعي، ويسمح بالإفراج عن مدفوعات استنادا إلى توصية من المفوضية.

ويتكون الصندوقان من مزيج من القروض والمنح، ويشمل الإجمالي المدفوعات المتأخرة التي يجرى تجميدها، إلى جانب المدفوعات المستحقة للسنوات القليلة المقبلة.

وكتبت يوروفا في القرار الصادر يوم العاشر من شباط/ فبراير: “بمجرد تأكيد الدول لتقييم المفوضية الأوروبية، فإن قرار اليوم يمهد الطريق لصرف الدفعة الأولى من صندوق التعافي، بقيمة 3ر6 مليار يورو”.

وتتوقع وارسو تلقى الدفعة الأولى في نيسان/ أبريل المقبل. وقال مسؤولون إن المفوضية تتوقع طلبات استرداد من بولندا بقيمة نحو 600 مليون يورو خلال الأسابيع المقبلة.

(د ب أ)