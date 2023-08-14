بولندا تعلن اعتقال روسيين اثنين “وزّعا” مواد دعائية لفاغنر- (تغريدة)

وارسو: اعتقلت بولندا مواطنَين روسيَّين كانا “يوزّعان مواد دعائية عن مجموعة فاغنر” في وارسو وكراكوف، أكبر مدينتين بولنديتين، وفق ما ذكر وزير الداخلية الاثنين.

وقال ماريوس كامينسكي على “إكس” (تويتر سابقا) “تم توجيه اتهامات لكليهما.. بالتجسس وتم توقيفهما”، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المعتقلَين.

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu. Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023

حذّرت بولندا مؤخرا من استفزازات محتملة صادرة عن مجموعة المرتزقة التي تتخذ من بيلاروس مقرا وقالت إنها سترد بزيادة أعداد جنودها على الحدود بين البلدين إلى 10 آلاف.

وأفاد الإعلام البولندي الأسبوع الماضي عن ظهور ملصقات تحمل شعار فاغنر وكتابات بالإنكليزية تقول “نحن هنا- انضموا إلينا”، إضافة إلى رموز استجابة سريعة تعيد التوجيه إلى موقع إلكتروني روسي عن المجموعة.

وبحسب صحيفة “غازيتا فيبورجا”، أبلغ سكان في كراكوف ووارسو الشرطة.

ولم تحدد وزارة الداخلية إن كانت عمليات التوقيف مرتبطة بتوزيع الملصقات.

(أ ف ب)