بولندا: فاغنر تهدد الجناح الشرقي للناتو… وإعلانات روسيّة مغرية للتجنيد في كازاخستان

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، أمس الخميس، إسقاط مسيرات تابعة للأخرى، حيث أعلنت أوكرانيا إسقاطها لـ 15 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا ليلا، فيما قالت روسيا إنها دمرت سبع طائرات أوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت “هجوما إرهابيا بالمسيّرات” في كالوغا. بدوره، أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف شابشا على تلغرام إسقاط سبع مسيّرات. وأكدت وزارة الدفاع الروسية “عدم وقوع إصابات أو أضرار، نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه”. وفي السياق، أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أمس، أن أكثر من 230 ألف شخص التحقوا بالجيش منذ بداية العام.

وبدأت إعلانات في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في كازاخستان تعرض مبلغاً يزيد عن 5000 دولار تُدفع فوراً مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي. ويعيش في كازاخستان، وهي جارة لروسيا، أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي. ويظهر في الإعلانات، التي تستهدف مواطني كازاخستان، علما روسيا وكازاخستان والشعار: “كتفا بكتف”.

ويشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقدا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (2000 دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.

وفي الأثناء، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في إعلان عقب لقائه مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، أمس: “علينا أن ندرك أن الخطوات الاستفزازية ستزيد”. وأضاف: “مجموعة فاغنر خطيرة للغاية ويتم نقلهم إلى الجناح الشرقي لزعزعة استقراره”. وقال نوسيدا إن عدد مقاتلي فاغنر في بيلاروس ربما يزيد عن 4000. وأضاف: “يجب ألا نتحدث فقط عن الإجراءات على مستوى كل دولة، ولكن أيضاً (…) ما الذي يتعين فعله إذا أصبح هذا الوضع أكثر تعقيدا، بما في ذلك إغلاق الحدود مع بيلاروس”. ومضى قائلاً: “يجب أن يتم هذا بطريقة منسقة بين بولندا وليتوانيا ولاتفيا”.