بولندا تعلن توقفها عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتحتج على تصريحات زيلينسكي في الأمم المتحدة

وارسو: أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن مع تعمق الخلافات بشأن استيراد منتجات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع تلفزيون بولسات: “لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا الآن نسلح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

جاء ذلك بعد أن قالت الحكومة البولندية الثلاثاء إنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.

وبينما تعد حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لكييف، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية لها، فإن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البولندية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لتلفزيون بولسات، إن دعم اللاجئين، الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، بالإضافة إلى منافع للأسر، لن يتم تمديده في العام المقبل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها استدعت “بشكل عاجل” الأربعاء السفير الأوكراني للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة.

وردت كييف بدعوة وارسو إلى “تنحية المشاعر جانبا”.

ويأتي الاجراء البولندي رداً على التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي الثلاثاء، وقال فيها أن “دولاً معينة تتظاهر بالتضامن (مع أوكرانيا) بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر”.

وندد نائب وزير الخارجية البولندي الذي استقبل الدبلوماسي الأوكراني، بهذه “الفرضية الخاطئة إزاء بولندا وغير المبررة خاصة بالنسبة لبولندا التي دعمت أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب”، بحسب بيان للوزارة.

وارتفعت مؤخراً حدة التوتر بين وارسو وكييف والتي أثارها النزاع حول الحبوب الأوكرانية التي حظرت بولندا وارداتها بهدف حماية مزارعيها.

وأدى إعلان بروكسل الجمعة عن رفع القيود التي فرضتها في مايو/أيار خمس دول في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية، الى إثارة البلبلة ما أدى إلى فرض حظر الاستيراد من جانب واحد، وردت كييف بتقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد الخلاف بشأن حظر الحبوب.

وجاء في بيان الوزارة أن “الضغط على بولندا في المنتديات المتعددة الأطراف أو التقدم بشكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا”.

– “تنحية المشاعر جانبا” –

وبعد اعلان وارسو استدعاء السفير، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك “ندعو أصدقاءنا البولنديين إلى تنحية المشاعر جانبا”.

وأوضح المتحدث أن السفير الأوكراني ذكر بموقف بلاده “من الطابع غير المقبول للحظر الأحادي الجانب الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية”.

وأضاف نيكولينكو أن “الجانب الأوكراني عرض على بولندا حلا بناءً لمشكلة الحبوب. ونأمل أن تكون مقترحاتنا بمثابة أساس لتطوير الحوار في اتجاه بناء”.

كما أعرب عن أسفه “للطابع غير الصحيح” لتصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا خلال لقاء مع وسائل الإعلام في نيويورك وشبه فيها أوكرانيا بالرجل الغارق والذي يجر الى القاع ويغرق من يسعى لإنقاذه، في إشارة إلى بولندا.

(أ ف ب)