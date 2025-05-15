بولونيا يقهر ميلان بهدف ويتوج بكأس إيطاليا للمرة الثالثة

روما: توج بولونيا بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على ميلان، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة.

ويدين بولونيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز لنجمه السويسري دان ندوي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، في حين عجز ميلان عن إدراك التعادل والدفع بالمباراة للوقت الإضافي خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.

وكان بولونيا، الذي شارك في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، سبق له الفوز بكأس إيطاليا عامي 1970 و1974.

كما تعتبر المباراة هي الثالثة التي تجمع بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز ميلان على بولونيا 3 / 1 في ملعب سان سيرو بالدور الثاني لبطولة الدوري، ليرد اعتباره من الخسارة 1 / 2 في مواجهة الناديين بالدور الأول.

وأصبحت هذه هي البطولة الأولى التي يتوج بها فنشنزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق بولونيا، الذي لم يسبق له الفوز بأي ألقاب خلال مسيرته كلاعب أو كمدرب.

وواجه إيتاليانو عقدة تاريخية في المباريات النهائية خلال مشواره التدريبي، حيث كان على وشك الصعود لمنصات التتويج ثلاث مرات أثناء قيادة فريق فيورنتينا، لكنه خسر مع الفريق البنفسجي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مرتين متتاليتين عامي 2023 و2024 بخلاف خسارته نهائي كأس إيطاليا عام 2023 أمام إنتر ميلان، عندما كان مدربا أيضا للفريق الواقع بمدينة فلورنسا.

في المقابل، كان ميلان، الذي تأهل لنهائي كأس إيطاليا للمرة 15 في تاريخه، يأمل في التتويج باللقب للمرة السادسة، والأولى بعد غياب طويل دام 22 عاما، حيث حمل الكأس في 2003 وخسر بعدها المباراة النهائية مرتين في 2016 و2018، لتتواصل عقدته التاريخية الآن بخسارته 10 مباريات نهائية في المسابقة.

كما كان ميلان يطمح للحصول على ثاني لقب هذا الموسم بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإيطالي في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من توليه المسؤولية خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

