 بولونيا يوقف زحف إنتر ميلان نحو صدارة الدوري الإيطالي

إسطنبول: أوقف فريق بولونيا زحف مضيفه إنتر ميلان، حامل اللقب، نحو صدارة الدوري الإيطالي، بعدما فرض عليه نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، الأربعاء، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، خلال لقاء مؤجل من الجولة 19 للمسابقة.

سجل ثنائية “النيراتزوري”، الهولندي دينزل دومفريس، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقتين 19، و1+45، فيما أحرز للضيوف الأرجنتيني سانتياغو كاسترو، والسويدي إميل هولم، في الدقيقتين 15، و64.

وأهدر أصحاب الأرض بهذا التعادل والذي جاء بعد 6 انتصارات متتالية في المسابقة، نقطتين ثمينتين في مسيرته نحو استعادة قمة المسابقة بعد أن اكتفى بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده 44 نقطة، في الوصافة، بفارق 3 نقاط خلف نابولي المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع بولونيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية، علما بأن الفريق أخفق للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الانتصار بتعادله في مباراتين والخسارة في واحدة.

(الأناضول)