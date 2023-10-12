بوليتكو: الأحداث في غزة وإسرائيل كشفت عن عدم أهمية الاتحاد الأوروبي

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “بوليتيكو” مقالا لكبير مراسليها في أوروبا ماثيو كارنتشنغ قال فيه إن أوروبا لم تعد مضطرة إلى تحمل تلك السخرية المبتذلة لهنري كيسنجر بشأن الجهة التي يجب الاتصال بها إذا كنت تريد “الاتصال بأوروبا”. فلا أحد يتصل على أي حال.

ومن بين الأوهام الجيوستراتيجية التي لا تعد ولا تحصى والتي تم تدميرها في الأيام الأخيرة، فإن الإدراك الأكثر واقعية لأي شخص يقيم في القارة يجب أن يكون هذا: لا أحد يهتم بما تفكر به أوروبا.

وعبر مجموعة من بؤر التوتر العالمية، من ناغورنو كاراباخ إلى كوسوفو إلى إسرائيل، تحولت أوروبا إلى دور منظمة غير حكومية حسنة النية، والتي كانت مساهماتها الإنسانية موضع ترحيب، ولكن من كل النواحي الأخرى يتم تجاهلها.

وقال إن الكتلة المكونة من 27 عضوا تكافح من أجل صياغة سياسة خارجية متماسكة، نظرا للمصالح الوطنية المتنوعة. ومع ذلك، لا يزال الأمر مهما، ويرجع ذلك أساسا إلى حجم سوقها. ولكن النفوذ العالمي للاتحاد الأوروبي يتضاءل، وسط الانحدار طويل الأمد لاقتصاده وعجزه عن استعراض القوة العسكرية في وقت يتسم بعدم الاستقرار العالمي المتزايد.

فبدلا من القوة “الجيوسياسية” التي وعدت بها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عندما تولت منصبها في عام 2019، تحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة أوروبية شاملة، مما يوفر درجة من الارتباك للاعبين الحقيقيين على الطاولة الرئيسية، في حين أنه في الغالب يحرج نفسه فقط وسط مجموعة من التناقضات.

ولو كان هذا الكلام يبدو قاسيا، فما عليك إلا أن تفكر في الـ 72 ساعة الماضية: ففي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، أعلن مفوض التوسيع الأوروبي أوليفر فارهيلي يوم الاثنين أن الكتلة ستعلق “على الفور” 691 مليون يورو من المساعدات إلى الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية. وبعد ساعات قليلة، ناقض المفوض السلوفيني يانيز ليناريتشيتش نظيره المجري، وأصر على أن المساعدات “ستستمر طالما كانت هناك حاجة إليها”.

وأعقب التصريحات الصحافية للمفوضية بيان مفاده أن الاتحاد الأوروبي سوف يجري “مراجعة عاجلة” لبعض برامج المساعدات لضمان عدم توجيه الأموال إلى الإرهاب، مما يعني ضمنا أن مثل هذه الضمانات لم تكن موجودة أصلا.

أما بالنسبة لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فإن نتيجة أي مراجعة للمساعدة المقدمة للفلسطينيين كانت نتيجة مفروغ منها، حيث قال يوم الثلاثاء: “سيتعين علينا تقديم دعم أكثر، وليس أقل”.

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: سيتعين علينا تقديم دعم أكثر، وليس أقل

خلاصة القول: على مدار 24 ساعة فقط، انتقلت اللجنة من الإعلان عن تعليق جميع المساعدات للفلسطينيين إلى الإشارة إلى أن ذلك سيزيد من تدفق الأموال.

ولم يكن رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث على الأرض في إسرائيل أقل ارتباكا. وحتى بينما كانت إسرائيل لا تزال تحصي الجثث، لجأ بوريل، إلى لوم الجانبين.

وأدان بوريل، وهو اشتراكي إسباني، “الهجوم الهمجي والإرهابي” الذي تشنه حماس، في حين وبخ أيضا إسرائيل بسبب حصارها لغزة وسلط الضوء على “معاناة” الفلسطينيين الذين صوتوا لحماس لتتولى السلطة.

ويتناقض النهج الإسباني بشكل حاد مع نهج فون دير لاين، التي أدانت الهجمات بشكل لا لبس فيه وعرضت العلم الإسرائيلي على واجهة مكتبها.

ومع ذلك، أثارت هذه التحركات احتجاجات على الفور من أركان أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث شككت كلير دالي، النائبة اليسارية في البرلمان الأوروبي عن أيرلندا، في شرعية فون دير لاين وطلبت منها أن “تخرس”.

وبحلول منتصف الأسبوع، كان التحقق من موقف أوروبا بشأن الأزمة أشبه برمي السهام معصوب العينين.

ولكن إذا قارنت الرسائل الصادرة عن واشنطن فقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب خاص بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء: “في هذه اللحظة، يجب أن نكون واضحين تماما. نحن نقف مع إسرائيل. نحن نقف مع إسرائيل. وسنتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها والدفاع عن نفسها والرد على هذا الهجوم”.

وأشار بايدن إلى أنه اتصل بفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لمناقشة الأزمة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة لا تحتوي على أي من “زعماء” الاتحاد الأوروبي.

ونظم بوريل يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في عُمان، حيث كانوا يجتمعون بالفعل، لمناقشة الوضع في إسرائيل. ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، المشاركة، ولو عن بعد.

وهذا ليس مفاجئا للغاية، بالنظر إلى سجل أوروبا بشأن إيران، التي دعمت حماس لعقود من الزمن والتي احتفلت قيادتها بهجمات نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من أن إيران تنفي تورطها المباشر، إلا أن العديد من المحللين يقولون إن هجوم حماس المخطط له بعناية لم يكن ممكنا دون التدريب والدعم اللوجستي من طهران.

وقال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: “لم تكن حماس لتكون موجودة لولا دعم إيران. ولذا فإن الأمر مثير للانقسام حول ما إذا كانوا متورطين بشكل وثيق في التخطيط لهذه الهجمات، أو قاموا ببساطة بتمويل حماس لعقود من الزمن لمنحهم القدرة على التخطيط لهذه الهجمات. ليس هناك شك في أن أيدي إيران ملطخة بالدماء”.

السيناتور الأمريكي كريس ميرفي: لم تكن حماس لتكون موجودة لولا دعم إيران. ولذا فإن الأمر مثير للانقسام حول ما إذا كانوا متورطين بشكل وثيق في التخطيط لهذه الهجمات

وعلى الرغم من الدلائل المستمرة على أنشطة طهران الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك احتجاز دبلوماسي أوروبي كان يقضي إجازته في إيران، سعى بوريل مرارا إلى التعامل مع النظام المتشدد في البلاد على أمل إحياء ما يسمى بالاتفاق النووي مع القوى العالمية الذي خرج منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

وفي العام الماضي، سافر بوريل إلى إيران في محاولة لاستئناف المحادثات، على الرغم من الاعتراضات الصاخبة من وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، يائير لابيد.

وقال لمجلة بوليتيكو في عام 2019 عندما كان لا يزال وزيرا للخارجية الإسبانية: “إيران تريد محو إسرائيل؟ لا يوجد شيء جديد في ذلك. عليك أن تعيش معها”..

ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على عجز أوروبا الجيوسياسي هو منطقة ناغورنو كاراباخ، المنطقة المتنازع عليها، والتي تسكنها أغلبية أرمنية، في أذربيجان.

لقد نسي معظم العالم الصراع الذي طال أمده هناك، ولكن ليس من قبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي بذل جهدا دبلوماسيا طموحا في وقت سابق من هذا العام وسط تجدد التوترات.

وفي تموز/ يوليو، استضاف ميشيل زعيمي أرمينيا وأذربيجان في بروكسل، وهو الاجتماع السادس من نوعه. ووصف المناقشات بأنها “صريحة وصادقة وموضوعية”. حتى أنه دعا الزعماء إلى قمة خاصة في تشرين الأول / أكتوبر من أجل “اجتماع خماسي” مع ألمانيا وفرنسا في غرناطة.

لم يكن من المفترض أن يكون. بحلول ذلك الوقت، كانت أذربيجان قد استولت على المنطقة، مما أدى إلى فرار أكثر من 100 ألف لاجئ إلى أرمينيا. وكانت أوروبا، التي كانت في أمس الحاجة إلى الغاز الطبيعي من أذربيجان، عاجزة عن فعل أي شيء سوى المشاهدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقى ميشيل باللوم على روسيا، حامية أرمينيا التقليدية في المنطقة، في هذا الفشل الذريع.

وقال ميشيل ليورو نيوز: “من الواضح للجميع أن روسيا خانت الشعب الأرمني”.

وقد نشأ نمط مماثل في كوسوفو، حيث ظل الأوروبيون يحاولون لسنوات التوسط من أجل التوصل إلى سلام دائم بين السكان الألبان والصرب. وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية هناك في وضع الجزء الشمالي من كوسوفو، المتاخم لصربيا، حيث يشكل الصرب أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة.

حتى أن بوريل عين “ممثلا خاصا للحوار بين بلغراد وبريشتينا وغيره من القضايا الإقليمية في غرب البلقان”.

ولم يحالف الحظ شاغل هذا المنصب، ميروسلاف لايتشاك، وزير خارجية سلوفاكيا السابق.

ورغم أن لايتشاك حصل على هذا اللقب الفخم قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الطرفين أصبحا متباعدين اليوم أكثر من أي وقت مضى.

لقد أنفق الاتحاد الأوروبي ملايين لا حصر لها في محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث قام بتمويل منظمات المجتمع المدني والمدارس وحتى قوة الشرطة.

ولكن عندما هددت التوترات بالتحول إلى قتال شامل في أعقاب التوغل الذي قامت به الميليشيات الصربية في شمال كوسوفو في الشهر الماضي، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى آليته المجربة والحقيقية لحل الأزمات: العم سام.

ولا يحتاج المرء إلى النظر إلى ما هو أبعد من أوكرانيا للحصول على دليل على أن وجهة نظره لا تقل أهمية اليوم. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي بذل ما في وسعه، حيث قدم عشرات المليارات من المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية، إلا أن ذلك لا يكفي لمساعدة أوكرانيا على إبعاد الروس. ولولا الدعم الأميركي، لكانت القوات الروسية متمركزة على طول الجهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

وتسلط محنة أوكرانيا الضوء على الانقسام بين تطلعات أوروبا الجيواستراتيجية والواقع.

وعلى الرغم من أن أوروبا لم تتوقع الغزو الروسي واسع النطاق، إلا أنها ظلت تتحدث لسنوات عن الحاجة إلى تحسين قدراتها الدفاعية.

أعلنت المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل في عام 2017: “يتعين علينا أن نناضل من أجل مستقبلنا بأنفسنا، كأوروبيين، من أجل مصيرنا”.

ثم لم يحدث شيء. والحقيقة هي أنه سيكون من الأسهل دائما الاعتماد على واشنطن بدلا من تحقيق الإجماع الأوروبي حول السياسة الخارجية والقدرات العسكرية. ولهذا السبب تبدو المناقشات الأوروبية حول الأمن أشبه بكرة القدم الخيالية أكثر من كونها مناقشة المخاطر.

وبعد أن قرر بايدن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ردا على هجوم حماس هذا الأسبوع، قال تييري بريتون، المفوض الفرنسي للاتحاد الأوروبي، إن أوروبا بحاجة إلى التفكير في بناء حاملة طائرات خاصة بها. وحتى في بروكسل، لم يولد هذا التعليق أكثر من مجرد نكتة.

وعلى الرغم من كل الخطابات حول ضرورة أن تلعب أوروبا دورا أكثر عالمية، فإن حتى زعماء أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا، لا يبدون جادين في هذا الأمر.

وبينما كان بايدن في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة في إسرائيل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز منشغلين بالتشاور في هامبورغ.

وبعد الاتفاق على مضاعفة جهودهم لتقليص الروتين في الاتحاد الأوروبي، قاموا برحلة بحرية في الميناء مع زوجاتهم.