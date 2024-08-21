بوليتيكو الأمريكية: محادثات إسرائيل وحماس “على وشك الانهيار”

أنقرة: قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة “على وشك الانهيار”.

وأوردت الصحيفة تصريحات لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قالوا فيها إن المفاوضات التي جرت بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر “وصلت إلى طريق مسدود”.

وذكر المسؤولون أن المقترح الأمريكي الأخير هو “الأقوى حتى الآن”، ويتكيف مع مطالب كل من حماس وإسرائيل، وفق ادعائهم.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة يومي 15 و16 أغسطس/ آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي نهاية هذه الجولة، أعلن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، عبر بيان، تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري للمضي قدما في جهود التوصل إلى اتفاق.

ورغم حديث الجانب الأمريكي عن مضي محادثات الدوحة في “أجواء إيجابية”، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تمسك حكومته بشروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وحذر وزير جيش إسرائيل يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتشمل هذه الشروط “السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.

فيما قالت حماس إن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي.

(الأناضول)