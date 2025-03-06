سياسة | دولي

بوليتيكو: حلفاء لترامب عقدوا محادثات مع معارضين سياسيين لزيلينسكي

6 - مارس - 2025

المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو في تجمع انتخابي لها وسط كييف. 29 مارس/آذار 2019. رويترز

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واشنطن: أفاد تقرير لبوليتيكو، أمس الأربعاء، بأن شخصيات كبيرة مقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت مناقشات مع عدد من أكبر المعارضين السياسيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقل التقرير عن ثلاثة نواب أوكرانيين وخبير في السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري الأمريكي أن المحادثات جرت مع زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو وأعضاء كبار في حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

وذكر التقرير أن المناقشات ركزت على ما إذا كان من الممكن أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية سريعاً.

(رويترز)

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  1. يقول Samir:
    مارس 6, 2025 الساعة 9:40 ص

    ترامب في قرارة نفسه يريد شخصًا آخر أكثر “انفتاحًا” من زيلينسكي لكي يوقع على “صفقة المعادن” دون شروط أو ضمانات أمنية..!!

    رد

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