بوليتيكو: سياسة هاريس تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة لن تختلف عن بايدن

واشنطن- “القدس العربي”: قد لا تكون كامالا هاريس، المرشحة المفضلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي الآن بعد أن انسحب بايدن وأيّدها، من محبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها مؤيدة قوية لإسرائيل، وقد كانت هاريس في المقدمة في التعبير عن القلق بشأن محنة المدنيين الفلسطينيين في غزة، لكنها تعتقد أيضًا أنه يجب هزيمة حماس، وقالت إن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”. وبينما يتعين عليها أن تقلق بشأن الناخبين في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان ذات السكان العرب الأمريكيين، فإنها لا تزال بحاجة إلى الموازنة بين مخاوف الجماعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والجماعات التي ستحشد ضدها، حسبما لاحظت الباحثة نهال تريسي في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو”.

تريسي: هاريس ليست من محبي نتنياهو ولكنها مؤيدة قوية لإسرائيل

وبحسب ما ورد، يتعين على هاريس الترشح للرئاسة مع بقائها نائبة مخلصة لبايدن، مما يجعل من الصعب عليها أن تنأى بنفسها عن سياساته المزعومة. ففي نهاية المطاف، هذه إدارة بايدن-هاريس ، كما يحلو لهم أن يقولوا.

ومن المرجح أن تبرز زيارة نتنياهو لواشنطن هذا الأسبوع هذا التوتر. ومن المتوقع أن تلتقي هاريس برئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن مكتبها لم يعلن على الفور ما إذا كانت ستحضر خطاب نتنياهو المقرر أمام الكونغرس يوم الأربعاء ــ وهو الخطاب الذي سيكون حساسا للغاية.

في نهاية المطاف، قد تعبر هاريس عن تعاطف خطابي أكبر تجاه معاناة المدنيين الفلسطينيين، وقد تدفع نتنياهو إلى تقليص الحرب على غزة (أو ما بعده، وفقا للطريقة التي تسير بها الأمور) ولكنها ستكون أكثر إصرارا على أن تسمح إسرائيل بمزيد من المساعدات الإنسانية.

لكن في معظم النواحي، لن تختلف سياستها تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين بالضرورة كثيراً عن سياسة بايدن، كما تقول تريسي، التي أضافت أيضاً “هذا هو الانطباع القوي الذي خرجت به بعد محادثات مع مسؤولين ومحللين أمريكيين حاليين وسابقين يراقبون عن كثب مساحة الشرق الأوسط. في كل مرة حاولت فيها الإشارة إلى أن هاريس قد يكون لديها وجهة نظر أكثر تأييدًا للفلسطينيين من بايدن، تم تحذيري من عدم جعل تفكيرها يبدو ثنائيًا للغاية. في الواقع، أصر البعض على أن بايدن ينظر أيضًا – أو أصبح ينظر بالتأكيد – إلى الحرب بنفس القدر من الدقة مثل هاريس، لكنها كانت ببساطة أسرع في التأكيد على عناصر مثل الأزمة الإنسانية”.

هالي سويفر: لا يوجد أي فارق بين بايدن وهاريس بشأن إسرائيل

ونقلت تريسي عن هالي سويفر، التي كانت مستشارة الأمن القومي لهاريس عندما كانت عضوًا في مجلس الشيوخ قولها : “إنها والرئيس بايدن متفقان تمامًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ولا يوجد فرق بينهما”.

وأضافت تريسي “بالطبع، إذا كنت منزعجًا من الطريقة التي تعامل بها بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس ولكنك أيضًا تشعر بالخزي من فكرة التصويت للرئيس السابق دونالد ترامب – وهو شخصية مؤيدة لإسرائيل بشكل أكثر حدة – فمن المحتمل أنك يائس جدًا للحصول على أي طوق نجاة الآن.

وقالت ياسمين طيب، الناشطة التقدمية التي ساعدت في تنظيم الجهود خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لحمل الناخبين على اختيار “غير ملتزم” بدلاً من بايدن بسبب سياسته تجاه غزة، “لدى كامالا هاريس الفرصة لرسم مسار جديد وأن تكون أكثر تقبلاً للشعب الأمريكي”.

وبطبيعة الحال، فإن “الفرصة” لا تعني “الضمان”.

وقالت تريسي :”إن المشهد المتعلق بهذه القضية بالذات سوف يصبح أكثر صعوبة على هاريس في الأشهر المقبلة. وسوف يُطلب منها توضيح موقفها من قبل كل الأطراف. وقد يُطلب منها زيارة القدس ورام الله. وبغض النظر عما تقوله، فسوف يصورها ترامب وحلفاؤه، الذين كانوا يفعلون ذلك بالفعل مع بايدن على أي حال، على أنها معادية لإسرائيل”.

المشهد المتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل سوف يصبح أكثر صعوبة على هاريس في الأشهر المقبلة

واستنتجت تريسي أن هذا الأسبوع بالذات يحمل مخاطر محتملة بسبب نتنياهو، وقالت:” خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أكثر تعقيدا. فهل ينبغي لهاريس أن تظهر وتحدق في الزعيم الإسرائيلي على غرار أيام نانسي بيلوسي وترامب؟ وهل ينبغي لها أن تبتسم وتصفق وكأن أغلب ما سيقوله نتنياهو لا مشكلة فيه؟ أم ينبغي لها أن تقاطع الحدث كما يخطط العديد من الديمقراطيين الآخرين للقيام بذلك؟”.

وبالفعل، يقول البعض في معسكر معارضة الحرب إن هاريس ينبغي أن تتجنب إلقاء الخطاب.

قالت ياسمين الجمل، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع والتي تدير الآن شركة استشارية تركز على التعاطف في السياسة الخارجية: “لدى كامالا فرصة للتواصل مع الأمريكيين العرب وغيرهم من الناخبين الذين شعروا بالإهانة والتهميش التام بسبب سياسات الرئيس بايدن بشأن غزة. لا ينبغي لها أن تهدر هذه الفرصة بالجلوس خلف مجرم حرب متهم”.

ولكن يتعين على هاريس أيضاً أن تثبت أنها سيدة دولة. فضلاً عن ذلك فإن عدم حضورها لمواجهة نتنياهو قد يجعلها تبدو ضعيفة.

إن المعضلات كثيرة، لكن الهدف يجب أن يكون الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما يقول بعض المراقبين.

وقال محلل فلسطيني أمريكي على صلة بفريق بايدن: “من المهم للغاية بالنسبة لها أن تحاول تغيير مسارها هنا. من الواضح أنها لن تغير سياستها تجاه إسرائيل بمقدار 180 درجة، ولكن من الناحية السياسية، سيكون من المفيد للديمقراطيين أن يرسلوا إشارة حقيقية إلى قاعدتهم بأن هناك تغييرًا قادمًا”.

نتنياهو، الذي يريد بشكل علني عودة ترامب إلى منصبه، قد يسبب لهاريس كل أنواع المشاكل في الأيام المقبلة – سواء من خلال خطابه، أو تسريبات وسائل الإعلام في مكتبه، أو سياساته تجاه غزة

إن نتنياهو، الذي يريد بشكل علني عودة ترامب إلى منصبه، قد يسبب لهاريس كل أنواع المشاكل في الأيام المقبلة – سواء من خلال خطابه، أو تسريبات وسائل الإعلام في مكتبه، أو سياساته تجاه غزة.

ولكن من الحكمة أن يفكر الزعيم الإسرائيلي مليًا في تقويض هاريس. فقد تثبت أنها مرشحة أقوى هذا الخريف من بايدن، الذي انسحب من حملته بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سنه وملاءمته للوظيفة، مما يعني أنها قد تهزم ترامب.

كما أنها أكثر انسجاما مع القاعدة الديمقراطية، التي أصبحت متشككة بشكل متزايد في إسرائيل، وقد يؤدي تقويض هاريس إلى تآكل الدعم الديمقراطي لإسرائيل بشكل أكبر.

وقد يؤدي هذا إلى زيادة صعوبة حصول المسؤولين الإسرائيليين مع مرور الوقت على الدعم الأميركي ــ أو إقناع الولايات المتحدة بالنظر بعيداً عن الإجراءات الإسرائيلية مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

مسؤولون: هاريس بذلت جهداً خلف الكواليس بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب

ويقول أشخاص تحدثت إليهم الباحثة إن جزءًا من الاختلاف بين هاريس وبايدن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط يتعلق بالأجيال.

وطلبت هاريس تحديثات منتظمة ومفصلة عن الوضع على الأرض في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت تريسي إلى أن أحد المسؤولين بالبيت الأبيض قال لها : “إنها مهتمة جدًا بما يعنيه هذا للناس – ماذا يأكلون؟ كيف يحصلون على المياه؟”.

وأضاف المسؤول في البيت الأبيض أن هاريس بذلت جهودا خلف الكواليس بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب أو “اليوم التالي” في غزة، بما في ذلك التحدث إلى الزعماء العرب في المنطقة بشأن مساعدة الفلسطينيين هناك على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى.

زوج هاريس، دوغ إيمهوف، يهودي وكان من أبرز الأصوات المعارضة لمعاداة السامية. وهو من أهم المؤثرين على تفكيرها، كما رددت هاريس الأكاذيب الإسرائيلية عن اعتداءات جنسية مزعومة لحماس ضد المحتجزين

إن زوج هاريس، دوغ إيمهوف، يهودي وكان من أبرز الأصوات المعارضة لمعاداة السامية. وهو من أهم المؤثرين على تفكيرها. كما رددت هاريس الأكاذيب الإسرائيلية عن اعتداءات جنسية مزعومة لحماس ضد المحتجزين.

كما أن العديد من مساعدي هاريس، مثل فيل جوردون، مستشارها للأمن القومي، هم أيضا من الديمقراطيين التقليديين المعتدلين نسبيا الذين يدركون تمام الإدراك مدى تعقيد التحديات التي يواجهها العالم ــ من النوع الذي يبحث عن حلول مدروسة بعناية.

وقالت تريسي:” إن إحساسي، بعد أن تحدثت مع الأشخاص المحيطين بهاريس وقرأت تعليقاتها السابقة، هو أن هاريس لا ترى أن حماية المدنيين الفلسطينيين تتعارض مع دعم إسرائيل، لكن هذه الفروق الدقيقة غالبا ما تضيع في صراع يشهد الكثير من القتل والصدمات على كلا الجانبين، وتميل الفروق الدقيقة إلى الضياع في الحملات الرئاسية أيضًا، بالنسبة لهاريس، ربما تكون الحرب في غزة أكثر ارتباطا بإدارة عمل خطير من مجرد توفير شريان حياة للناخبين الساخطين”.