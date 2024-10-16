بوليتيكو: مبعوثة لبايدن تقول لمنظمات إغاثة إن الإدارة الأمريكية لن تفكر قطعياً في حجب الأسلحة عن إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: قالت مسؤولة أمريكية بارزة تعمل على الوضع الإنساني في غزة لمنظمات الإغاثة في أغسطس/ آب الماضي، إن الولايات المتحدة لن تفكر في حجب الأسلحة عن إسرائيل بسبب منع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع، وهو اعتراف نادر من قبل شخص في الإدارة.
غراندي: الولايات المتحدة لن تعارض إسرائيل ولن تمنعها عن أي شيء تريده
وفي اجتماع عقد في واشنطن بتاريخ 29 أغسطس/آب، قالت ليز غراندي لقادة أكثر من اثنتي عشرة منظمة إغاثة، إن الولايات المتحدة قد تفكر في تكتيكات أخرى لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، مثل ممارسة الضغط من خلال الأمم المتحدة، لكنها أكدت أن الإدارة ستواصل دعم تل أبيب ولن تؤخر أو توقف شحنات الأسلحة لها، وفقاً لصحيفة “بوليتيكو”.
وبحسب ما ورد، قال مسؤول في مجال المساعدات الإنسانية حضر الاجتماع، إن غراندي أشارت إلى أن إسرائيل هي واحدة من “دائرة ضيقة من عدد قليل جدًا من الحلفاء” الذين لن تعارضهم الولايات المتحدة، ولن “تمنعهم عن أي شيء يريدونه”.
وقال مسؤول المساعدات “كانت تقول نوعا ما، مع بعض الحلفاء، لا يمكننا أن نلعب دور الشرطي السيئ”.
ورغم أن تصريحات غراندي صدرت قبل أكثر من شهر، فإن تقييمها الصريح لاحتمالات اتخاذ الولايات المتحدة إجراء بشأن الأسلحة لإسرائيل يثير تساؤلات حول جدية التهديدات الأخيرة التي أطلقتها إدارة بايدن للقيام بذلك على وجه التحديد.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد وجها رسالة يوم الأحد الماضي، رسالة إلى إسرائيل هددا فيها بمنع الأسلحة عنها إذا لم تعمل على تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل جذري، حيث تمنح الإدارة إسرائيل مهلة 30 يومًا لتصحيح المسار.
وعندما سأل الصحافيون الإدارة، الإثنين، عن سبب تضمين الإنذار النهائي لإسرائيل في رسالة الأحد فترة سماح، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “نعتقد أنه من المناسب أن نمنحهم فرصة لعلاج المشكلة”.
انشاءالله لن يكون كلام الليل الذي يمحوه النهار.
ان ادارة الرءيس جو بايدن متورطة في الحرب الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية واللبنانية والحل الوحيد هو عدم عرقلة الادارة الاميركية عمل مجلس الأمن للامم المتحدة من اجل وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية.
هذه هي السياسات الامريكية متناقضة ولا تعكس موقفا ً واضحا ً يتبنى الموقف العالمي الذي مثلته قرارات الامم المتحدة. لايمكن التعويل على السياسات الاميركية لانها منحازة بشكل تام مع اسراءيل.
المنافقون والكدابون
امريكا هي الشيطان الاكبر
لافرق بين المجرمين .ملة الكفر واحدة.اسرائيل دولة وظيفية للاستعمار و الامبريالية
شيخ ازهري يجيب عن الصحفي المصري
العرب هم شقق مفروشة للغرب
الحمدلله الله وهبنا الإيرانيين للدفاع عن شرفنا
والله مناظرة تبكي الحجر
ولكن العربان المطبعون أشباه الرجال لا زالوا يصرون
على المسرحية والملالي والمجوسي.مع أن التاريخ والجغرافيا والذكاء الاصطناعي يؤكدون بأن الشيعة في الصفوف الأولى
الشيعة تقاتل في سبيل الله
آلاف الشهداء من الشيعة في سبيل الله
اقتصاد إيران يعاني من العقوبات منذ أربعين سنة
والسبب هو أن إيران تدعم المقاومة بالمال والسلاح..
ولكن عربان التطبيع التي وضعت يدها في يد الكيان الغاصب وتآمرت على المقاومة التي تسميها إرهاب….
الدول العربية المطبعة التي تبيع وتشتري مع الكيان وتتعامل مع الكيان وتتحالف مع الكيان ضد قضية الأمة.. ولكنهم لما يسمعو كلمة إيران يحن جنونهم ويبدؤون في شتم وسب كل ما هو ايراني…
وانا بدوري أضم صوتي إلى صوت الشيخ الأزهري ..
لماذا يا عرب يا مطبعين جعلتم من بلدانهم شقق مفروشة للغرب
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب ووصف المقاومة بالإرهاب ووصف إيران بالملالي والمجوس