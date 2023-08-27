بوليسيك يسجل مجددا في فوز كبير لميلان وخسارة روما في فيرونا

ميلانو: سجل المهاجم كريستيان بوليسيك هدفا ليساعد ميلان في فوز كبير 4-1 على تورينو في مباراته الأولى على ملعبه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت بينما انتزع فيرونا الانتصار 2-1 أمام ضيفه روما.

وبهدف افتتاحي من بوليسيك وثنائية أوليفييه جيرو من ركلتي جزاء وتسديدة من فوق الحارس لتيو هرنانديز تصدر ميلان جدول الترتيب مؤقتا بعد فوزه 2-صفر على بولونيا يوم الاثنين الماضي في انطلاق المسابقة.

وقال المدرب ستيفانو بيولي لمنصة دازون “مباراة ممتازة، العمل الأسبوعي رفع مستوانا، خاض الفريق رحلة بارزة في السنوات الأخيرة ووصلت تعزيزات من أعلى مستوى، تشكلت مجموعة جيدة”.

وبدا أن الأمريكي بوليسيك أصبح الأيقونة الجديدة في سان سيرو بعد أن سجل هدفه الثاني في مباراتين من تسديدة قريبة المدى بالدقيقة 33.

وأفسد مدافع تورينو بير شورس الأجواء في سان سيرو حين تعادل بعد ثلاث دقائق فقط? ?بتسديدة مباشرة، لكنها كانت التسديدة الوحيدة للزوار داخل المرمى طيلة اللقاء.

وأعاد جيرو التقدم لميلان من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد وسددها في سقف الشباك.

وسدد هرنانديز فوق الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش بعد تبادل الكرة مع رافائيل لياو والفرنسي جيرو ليضيف الهدف الثالث قبل أن يسجل جيرو من علامة الجزاء مجددا بعد ارتكاب شورس مخالفة ضد لياو. وافتقر تورينو، الذي تعادل على أرضه مع كالياري الصاعد للأضواء دون أهداف يوم الاثنين الماضي، للحلول ولم يشكل خطرا على مرمى الحارس مارك ماينان فيما واصل ميلان الضغط لتوسيع الفارق.

* روما محبط

خسر فريق المدرب جوزيه مورينيو في فيرونا الذي هز الشباك مبكرا في أقل من أربع دقائق عبر أوندري دودا من مسافة قريبة للمرمى.

ونال روما فرصة ذهبية للتعادل سريعا عبر لاعب الوسط لورينتسو بليجريني حين تحكم في الكرة على حافة منطقة الجزاء لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار المرمى بسنتيمترات.

وفي المقابل عزز فيرونا تقدمه قبل نهاية الشوط الأول بهدف سيريل نجونجي بعد أن باغت دفاع ميلان بسرعته.

وقلص الجزائري حسام عوار الفارق لروما بعد الاستراحة لكن لم يتمكن الزوار من إدراك التعادل رغم أن فيرونا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد إيساك هاين لعرقلة أندريا بيلوتي في الدقيقة 84.

ويحتل فيرونا، الذي ضمن البقاء في الدرجة الأولى عبر ملحق الصعود في الموسم الماضي، المركز الثاني مؤقتا بعد انتصاره الثاني على التوالي.

ونال روما، الذي غاب عنه مورينيو مجددا بسبب عقوبة الإيقاف لعشرة أيام لانتقاد حكم في الموسم الماضي، نقطة واحدة من مباراتين عقب تعادله 2-2 أمام سالرنيتانا في الجولة الأولى.

(رويترز)