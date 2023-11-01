بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل..وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما للتشاور-(فيديو وتغريدات)

لاباز: أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة في حين أعلن رؤساء كل من كولومبيا وتشيلي استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور

وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إنّ الحكومة “قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضاً وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة”.

كما أعلنت وزيرة الرئاسة ماريا نيلا برادا أنّ لاباز بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقالت في المؤتمر الصحافي نفسه “نطالب بوضع حدّ للهجمات” في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات “تسبّبت حتى الآن بمقتل آلاف المدنيين وبتهجير قسري للفلسطينيين”.

BREAKING: Bolivia ends relations with Israel Minister of the Presidency: “We are sending this official communication to the State of Israel, in which, as stated, we make known our decision as the Plurinational State of Bolivia to break diplomatic relations with Israel.” pic.twitter.com/bva4ohl5yl — Kawsachun News (@KawsachunNews) October 31, 2023

وحكومة الرئيس اليساري لويس آرسي هي الأولى في أمريكا اللاتينية التي تقطع علاقاتها مع إسرائيل منذ اندلاع النزاع في القطاع إثر هجمات شنّتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأوقعت وفقاً للسلطات الإسرائيلية أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون.

وسارعت حركة حماس إلى الترحيب بموقف لاباز، في حين لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أيّ ردّ فعل في الحال.

وقالت حماس في بيان “نثمّن عالياً قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتلّ، ونجدّد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها” مع إسرائيل.

وأعلنت بوليفيا استئناف الروابط مع إسرائيل في العام 2019، بعد عقد على قطعها بسبب هجمات سابقة على قطاع غزة.

وأعرب قادة عدّة في المنطقة عن معارضتهم الهجوم الذي تقول وزارة الصحة التابعة لحماس إنه أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 8500 فلسطيني، بينهم أكثر من 3400 طفل.

ويأتي قرار بوليفيا بعدما طلبت كولومبيا من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد قبل أن تتراجع عن التصريحات في سجال دبلوماسي حول الهجوم.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ… هذه العمليات العسكرية”.

Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع إكس يوم الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو “قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

وفي وقت سابق، حضّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، على وقف إطلاق النار.

في خطاب مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن تنفيذ حماس نفّذت هجوماً ضدّ إسرائيل لا يعطي إسرائيل الحقّ بـ”قتل ملايين الأبرياء”.

(وكالات)