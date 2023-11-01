سياسة | دولي

بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل..وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما للتشاور-(فيديو وتغريدات)

منذ ساعتين

مؤتمر صحفي للرئاسة والخارجية في بوليفيا لإعلان قطع العلاقات مع إسرائيل (رويترز)

حجم الخط
35

لاباز: أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا،  الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة في حين أعلن رؤساء كل من كولومبيا وتشيلي استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور

وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إنّ الحكومة “قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضاً وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة”.

كما أعلنت وزيرة الرئاسة ماريا نيلا برادا أنّ لاباز بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقالت في المؤتمر الصحافي نفسه “نطالب بوضع حدّ للهجمات” في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات “تسبّبت حتى الآن بمقتل آلاف المدنيين وبتهجير قسري للفلسطينيين”.

وحكومة الرئيس اليساري لويس آرسي هي الأولى في أمريكا اللاتينية التي تقطع علاقاتها مع إسرائيل منذ اندلاع النزاع في القطاع إثر هجمات شنّتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأوقعت وفقاً للسلطات الإسرائيلية أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون.

وسارعت حركة حماس إلى الترحيب بموقف لاباز، في حين لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أيّ ردّ فعل في الحال.

وقالت حماس في بيان “نثمّن عالياً قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتلّ، ونجدّد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها” مع إسرائيل.

وأعلنت بوليفيا استئناف الروابط مع إسرائيل في العام 2019، بعد عقد على قطعها بسبب هجمات سابقة على قطاع غزة.

وأعرب قادة عدّة في المنطقة عن معارضتهم الهجوم الذي تقول وزارة الصحة التابعة لحماس إنه أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 8500 فلسطيني، بينهم أكثر من 3400 طفل.

ويأتي قرار بوليفيا بعدما طلبت كولومبيا من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد قبل أن تتراجع عن التصريحات في سجال دبلوماسي حول الهجوم.

 وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ… هذه العمليات العسكرية”.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع إكس يوم الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو “قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

وفي وقت سابق، حضّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، على وقف إطلاق النار.

في خطاب مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن تنفيذ حماس نفّذت هجوماً ضدّ إسرائيل لا يعطي إسرائيل الحقّ بـ”قتل ملايين الأبرياء”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عمران القحطاني:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 10:24 م

    لا اعرف ان كان هناك من سيلتقط هذا الدرس ويقطع علاقته مع هذا الكيان، ام ان المروءة قد جفت تماما لدى البعض

    رد
  2. يقول هشام:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 10:33 م

    تمنيت أن أكون بوليفيا لا ان اكون عربيا

    رد
  3. يقول ابو صبحي:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 10:34 م

    نتمنى على الرئيس حمد رئيس البحرين ايضا ان يقطع العلاقة و الود و المحبة مع دولة الإرهاب الإسرائيلي

    رد
  4. يقول العربي:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 11:35 م

    الامارات .مصر . الاردن . المغرب . البحرين . ماذا تنتظرون ؟

    رد
  5. يقول يوسف العربي:
    نوفمبر 1, 2023 الساعة 12:23 ص

    هل العرب قطعوا علاقاتهم مع العدو العنصري!

    رد
1 2 3 4

أخبار ذات صلة

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل
منذ 6 ساعات
حماس تنفي وصول إسرائيل لأي أسير لديها.. وتكشف عن دخول أسلحة جديدة في المعركة- (فيديو)
منذ 7 ساعات
مصر تستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح- (فيديو)
منذ 8 ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزة- (فيديو)
منذ 9 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية