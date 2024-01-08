بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة الكيان الإسرائيلي على جرائمه في غزة- (تدوينة)

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان لها الاثنين، بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

Comunicado en respaldo a la solicitud presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).#DiplomaciaDeLosPueblos 🔗 Léelo aquí: https://t.co/Wg9b21xCmO pic.twitter.com/jGMuMQlr26 — Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) January 7, 2024

وجدير بالذكر أن بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت، في وقت سابق، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على “أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: “أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت لاحق أن إسرائيل وكّلت المحامي البريطاني آلان ديرشوفيتز للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.