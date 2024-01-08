سياسة | دولي

بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة الكيان الإسرائيلي على جرائمه في غزة- (تدوينة)

8 - يناير - 2024

دخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي

حجم الخط
13

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان لها الاثنين، بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت، في وقت سابق، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على “أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: “أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت لاحق أن إسرائيل وكّلت المحامي البريطاني آلان ديرشوفيتز للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول هل تملك المحكمة الدولية القدرة على إعتقال المتهمين؟☹️☹️☹️:
    يناير 9, 2024 الساعة 10:47 ص

    المسؤولون العسكريون و المدنيون في أمريكا و في العديد من الدول الأوروبية كلهم متهمون بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي قلتلت الأطفال و النساء و الشيوخ في غزة.☹️☹️☹️
    و يجب أن يتم “إعتقال” هؤلاء المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ومحاكمتهم كلهم.☹️☹️☹️
    أما بالنسبة للأنظمة العربية و الإسلامية فإنهم يعرفون بأنه لا قيمة و لا وزن لهم.☹️☹️☹️

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي تثمن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل- (تغريدة)
منذ 17 ساعة
“الفارّ من كوبانا”: نحن الضحية الأولى والأخيرة في العالم
منذ 19 ساعة
كوربين: قضية “الإبادة” الموجهة لإسرائيل جذبت العالم لمعاناة الفلسطينيين- (فيديو)
منذ 19 ساعة
مؤيدون للفلسطينيين يحتشدون في لاهاي أثناء جلسات محكمة العدل بشأن اتهامات الإبادة الجماعية- (فيديو)
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية