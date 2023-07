بومان وكورتيز وبوش يقاطعون خطاب الرئيس الإسرائيلي في الكونغرس- (تغريدات)

واشنطن- “القدس العربي”: انضم جمال بومان وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكوري بوش، وهم من المشرعين الديمقراطيين، إلى البرلمانية التقدمية إلهان عمر في مقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تقوم النائبة رشيدة طليب بهذه الخطوة في وقت قريب.

وقالت كوري بوش (ميسوري) على تويتر إن “الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن فرض دولة الفصل العنصري والانتهاك المفرط لحقوق الفلسطينيين”.

وأضافت “لا ينبغي للكونغرس أن يعطي منبرًا لرئيس دولة لا تُظهر أي احترام لحقوق الإنسان. لن أحضر خطابه في الجلسة المشتركة”.

وقال النائب جمال بومان لموقع أكسيوس يوم الخميس إنه “من المحتمل أن يقاطع” خطاب هرتسوغ” ، وقالت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للموقع الإخباري إنها لا تخطط لحضور الجلسة.

وفي وقت سابق، أعلنت النائبة التقدمية إلهان عمر أنها ستقاطع جلسة مشتركة للكونغرس بسبب خطاب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكتبت عمر في تغريدة مطولة على تويتر يوم الأربعاء “لا توجد وسيلة في الجحيم تدفعني لحضور خطاب الجلسة المشتركة لرئيس منع رشيدة طليب من رؤية جدتها”.

وكانت النائبة تشير إلى قرار اتخذته إسرائيل عام 2019 بمنعها وزميلتها عضوة الكونغرس رشيدة طليب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقالت عمر: “لا ينبغي أن ندعو رئيس إسرائيل، التي منعت في عهد رئيسها الحالي أول امرأتين مسلمتين منتخبتين في الكونغرس من زيارة البلاد، لإلقاء خطاب مشترك أمام الكونغرس.

وقال النائب “خطاب هرتسوغ يأتي نيابة عن أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل”.

The Israeli government is responsible for enforcing an apartheid state and rampantly abusing the rights of Palestinians.

Congress should not be giving a platform to the President of a country that shows no respect for human rights. I will not be attending his joint address.

