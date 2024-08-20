بوينغ: إيقاف رحلات اختبار طائرات 777 إكس بعد اكتشاف أضرار في هيكلها

واشنطن: أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ يوم الاثنين، إيقاف رحلات اختبار طائراتها طراز 777إكس نظرا لاكتشافها وجود أضرار في مكون هيكلي بين المحرك وهيكل الطائرة.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني :”أثناء إجراء عملية الصيانة الدورية، تم اكتشاف مكون لا يعمل وفقا للتصميم الخاص به”.

ويقوم فريق من الشركة باستبدال ذلك الجزء ودراسة المكون وسيتم استئناف اختبار الطائرات فور التأكد من جهوزيتها.

وأفاد موقع “إير كارانت” الإلكتروني المتخصص في شؤون الطيران في وقت سابق بأنه تم اكتشاف مشكلة بأحد العناصر المتصلة بين المحرك والجناح في أختبار لطائرة من طراز بوينغ 9-777.

وبحسب التقرير، أكملت الطائرة قبل حدوث ذلك رحلة من هاواي استمرت أكثر من خمس ساعات.

ونقل موقع إير كارانت عن مصادر مطلعة قولها إنه تم اكتشاف شقوق في نفس الهيكل على إحدى طائرات أسطول الاختبار الأخرى من طراز 9-777.

ولم تكشف بوينغ عن تفاصيل أخرى، ولكنها أكدت عدم تنظيم رحلات أخرى لاختبار الطائرات قريبا.

وأضافت أنها “تفحص أسطول اختبارات الطيران” لحل المشكلة.

(د ب أ)