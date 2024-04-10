بوين هداف ويست هام يونايتد يغيب عن مباراتي ليفركوزن في دور الـ 8  في الدوري الأوروبي

لندن: تلقى فريق ويستهام يونايتد ضربة موجعة لآماله في التأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد غياب جارود بوين هداف الفريق عن مواجهة باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.

وأصيب بوين الذي سجل 19 هدفا، في الركبة خلال فوز فريقه على ولفرهامبتون بنتيجة 2/1 يوم السبت الماضي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بوين لم يسافر مع فريقه إلى ألمانيا، ويبدو أنه سيغيب عن لقاء الإياب في لندن.

وأكد ديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد في مؤتمر صحافي الأربعاء “جارود لن يكون معنا بسبب إصابة في الركبة، وللأسف ليس بوسعنا أن نحدد موعدا لعودته”.

وأوضح مويس “إنه لاعب دولي في منتخب إنجلترا وندرك جيدا أهميته للفريق، لذلك سنفتقده بالتأكيد، ولكن سنتحلى بروح إيجابية لأن الفريق يضم لاعبين قادرين على تعويضه”.

ويغيب عن صفوف ويست هام يونايتد أيضا لاعب الوسط إدسون ألفاريز بسبب الإيقاف عن مباراة الذهاب مساء الخميس، بينما لم يسافر الثنائي كالفين فيليبس وألفونس أريولا بسبب الإصابة بكدمات.

ويواجه الفريق الإنكليزي تحديا كبيرا في دور الثمانية عندما يواجه باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والذي لم يخسر في جميع مبارياته الـ41 هذا الموسم، واقترب كثيرا من التتويج باللقب .

(د ب أ)