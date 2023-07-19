 بو حبيب: قرار البرلمان الأوروبي يشكل خطراً على استمرار وجود لبنان ككيان

بيروت: أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل خطراً على استمرار وجود لبنان ككيان.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الأربعاء، عن الوزير بوحبيب تشديده، خلال رسالة وجهها إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، على “ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وبخاصة ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديداً، ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية، والاستقرار الاقتصادي، بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان”.

و شجب بوحبيب، خلال الرسالة، قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر يوم 12 من الشهر الجاري، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين، ومواضيع أخرى.

كذلك، عبّر في رسالته عن “تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبخاصة، إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان ليس بلد لجوء”.

وأشار إلى “ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين”.

وأكد الوزير بوحبيب “استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”.

وأعرب عن تشجيعه المضي بفكرة “تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، آملاً في “إطلاق حوار لبناني- أوروبي شامل، وبناء يشمل كافة المجالات وتحديداً قضية النازحين الحساسة”.

( د ب أ )