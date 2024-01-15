سياسة | دولي

بيانات: الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين عرقلت ناقلات للغاز الطبيعي المسال

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

سنغافورة: أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على قوات الحوثيين.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

ولم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أي تعليق أو تأكيد.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هل استُدرجت أمريكا لحرب مع الحوثيين؟
13 - يناير - 2024
خبراء: خيارات الغرب لصدّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر محدودة
11 - يناير - 2024
مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان وفقدان الاتصال بها- (تدوينة)
11 - يناير - 2024
توترات “باب المندب”.. الشحن البحري يعود مرغما لرأس الرجاء الصالح
21 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية