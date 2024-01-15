بيانات: الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين عرقلت ناقلات للغاز الطبيعي المسال

سنغافورة: أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على قوات الحوثيين.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

ولم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أي تعليق أو تأكيد.

(رويترز)