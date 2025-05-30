بيانات ومصدر: روسيا تزود سوريا بنفط من القطب الشمالي

موسكو: كشفت بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن أن روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي.

وتعد روسيا منذ فترة طويلة سوريا بوابة رئيسية لعملياتها التجارية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط “ميتزل”، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي وتتجه إلى ميناء بانياس السوري الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار أن الناقلتين سكينة وأكواتيكا شحنتا نفطا من روسيا إلى سوريا في مارس آذار، وتلتهما الناقلة سابينا في أبريل نيسان.

وبلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها سوريا نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام.

(رويترز)