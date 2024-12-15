«بيان العقبة»: دعم عربي أم وصاية أممية؟

صدرت دول عربية، إضافة إلى تركيا، بيانا ختاميا بعد اجتماعها في مدينة العقبة الأردنية لمناقشة «اليوم التالي» على سقوط نظام بشار الأسد. بعد البند الأول في البيان، الذي أعلن وقوف المجتمعين إلى جانب الشعب السوري «وتقديم كل العون والإسناد له» و«احترام إرادته وخياراته» جاء البند الثاني ليطالب بعملية انتقالية سياسية سورية جامعة «ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه».
صدر القرار الآنف في كانون الثاني/يناير 2016، وكان مشروعا أمريكيا صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، ودعا حينها ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي.
يسعى البند المذكور للارتكاز على نقطة اجتمع فيها أطراف الصراع الدولي في سوريا، لكنّه يتجاهل مسألتين مركزيتين، الأولى (والتي جعلت اجتماع العقبة ممكنا وذا معنى) هي انهيار النظام السوريّ، والثانية هي الخراب العامّ الذي تسبّب به هذا النظام.
يترتّب على السقوط الشامل لنظام الأسد، الذي أضحى رئيسه المخلوع «لاجئا إنسانيا» في روسيا، التعامل المباشر مع «حكومة تيسير الأعمال» في دمشق، للدفع في اتجاه تشكيل هيئة حكم انتقالي مدنية.
ويترتّب على الأزمة الشاملة التي تعاني منها البلاد إعلان سوريا «بلدا منكوبا» تعرّض لكارثة إنسانية تحتاج تدخّلا فوريا لإنقاذ السكان، الذين بدأوا، بعد فتح السجون، التفتيش عن قرابة 160 ألف شخص اختفوا قسريا، فيما سلّم كثيرون بالمصائر المؤسفة لأقاربهم وأخذوا بتأكيد مقتل العشرات من عائلاتهم.
بدأت، مع أنباء سقوط النظام تتكشف تفاصيل طغيانه المهولة، من المقابر الجماعية التي دُفن فيها عشرات الآلاف، إلى حفلات الإعدام الروتينية في سجون مثل صيدنايا وتدمر، وباقي المعتقلات العلنية والسرّية، مرورا بالتقارير الدولية الموثقة، عن الثروات الهائلة للأسد وأقاربه مثل شاليش ومخلوف، وعن شبكة مصانع المخدّرات، وأحدها كان في فيلا لماهر الأسد.
توقع السوريون أن تعلن البنود الواردة في بيان مجموعة الاتصال العربية مبادرة كبيرة وعاجلة لمساعدة السوريين في الخروج من أوضاعهم المأساوية، وهم يجمعون أشلاء قتلاهم ويفتشون عن جثامينهم وعظامهم، ودعمهم ماليا واقتصاديا لتحقيق انفراجة تجعلهم يحسّون فعلا أنهم «شعب شقيق» كما وصفهم البيان، ومدّ أيديهم إلى ثوار المعارضة الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم، وواجهوا واحدا من أبشع الأنظمة في التاريخ الحديث، وتمكنوا، خلال 11 يوما، من جمع أشلاء سوريا نفسها، بربط الشمال والوسط والجنوب، لأول مرة منذ بدء الصراع المسلّح.
مفهوم طبعا أن سقوط النظام السوري بدا، بالنسبة للبعض ضمن النظام العربي الراهن، إمكانية لاستعادة احتمالات الربيع العربي الموؤود، وهو ما أثار مخاوف عبّرت عنها تصريحات عربية وإسرائيلية.
من جهة أخرى، فإن هذه «المخاوف» لا تستطيع أن تتجاهل أن أحد الإنجازات الكبرى التي نجح فيها السوريون، بإسقاطهم الطغمة الوحشية لعائلة الأسد، أنهم صالحوا سوريا مع محيطها العربي، وفتحوا بذلك مجالا لتصالح العرب مع أنفسهم.
المطلوب، ضمن السياق المعقّد الآنف، هو دعم عربيّ سريع، وهو الأمر الذي سيؤهل السوريين، في المرحلة المقبلة، لخوض «عملية انتقالية سلمية سياسية سورية ـ سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية» كما جاء في بيان «العقبة».
الدول العربية اشبه ما تكون مثل الثيران الثلاثة. تؤكل الواحدة تلو الأخرى بينما تشتغل بالاجتماع و البيانات
الاخ ابن الوليد هل تعتقد جازما ان شخص مثل الجولاني ان غير لقبه او اعاده الى اصله انه غير ما كان يؤمن به سابقا وقاتل من اجله ووصل الى مبتغاه سيتحول إلى من مسلم أصولي غايته أولا وأخيرا تطبيق الشريعة إلى علماني او سيقبل ما يفرضه عليه الغرب وهو الآن الصوت الوحيد المسموع سيكون من السذاجة قبول الامر
النسألة ليست اعتقاد من عدمه.. رغم ان مراجعة الافكار ممكنة جدا…
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المسألة هي انه لحد الآن يشتغل بشكل جيد.. ولا
يجب محاكمة امكانية النوايا.. الممكنة… وعلى أي
الشعب السوري ليس قاصرا كي نعمله كيف يفهم الامور…
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زيادة على ان البدلة والربطة والكلام الخشبي لا تدل
على صفاء النية.. ولك في ما جرى في كوريا الجنوبية
قبل ايام الخبر اليقين… وهي دمقراطية..
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ما رأيك ان نتريث قبل الحكم على الامور… ايام فقط مرت..
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يجب انتظار سنة على الاقل كي تتضح الرأية.. واراها
ان شاء الله مزهرة حسب اول الخطوات والاشارات…
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أما ان نحكم على امكانية وجود افكار ما… فهذا غير معقول..
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ما يجري على الارض هو المهم… وهو لحد الآن ممتاز…
لما كل هذا الخوف من الإسلام, وهل رايته( لا إله إلا الله محمد رسول الله) تشكل تهديد للسلام في العالم
الجولاني ان كان قد أخطأ فهو من البشر يخطأ ويصيب ،ولكم من الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مثلا كان يصنع آلهة من تمر ويعبدها ثم يأكلها في الجاهلية ولكن بعد الإسلام أصبح أعدل الخلفاء (الفاروق)وخالد ابن الوليد من أقوى السيوف ضد الإسلام بعد إسلامه أصبح سيف الله المسلول والأمثلة كثيرة ……
وهل المنظمات الأممية وجامعة الدول العربية الذين اكتفو ببعض الاستنكارات و تدوين القرارت ستنصفنا أكثر من أبناء بلدنا الذين أهدروا دمائهم وعانوا ما عانوه خلال ثلاثة عشر عاما ؟؟!!
مالكم كيف تحكمون ؟
يا اسراء الخوف ليس من الإسلام بل من المسلمين امثال البغدادي الزرقاوي وحتى القرضاوي وكل الشيوخ الذين صمتنا طوال حرب غزة وقبلها كانوا يلعلون في أحداث العراق وليبيا وسوريا إذا أراد الشعب السوري أن يرحمه الجولاني او غيره بإرادته فلا أحد يمكن أن يجبر على تغيير ارادته
ألا يرى (كاتب/كاتبة) الرأي
أن الربيع العربي كان
عبارة عن إنتفاضة شعبية مدنية بحتة مرحلية ضد نظام الأستبداد و
الإجرام و الفساد في سوريا 2011
قوبلت من النظام بالحديد و النار.. ، مما استدعى
إنقسام الجيش السوري
إنكارا و رفضا للإجرام بحق المدنيين… ، ثم تحول بعد ذلك إلى مجموعات مسلحة أكثرها إسلامية وقف العالم
”المتحضر” كله ضدها..
إلا قليلا من الأفراد المسلمين الذين شعروا
بواجب نصرة إخوتهم
من الظلم المحلي و الدولي…، هل تعتقد أن
نظام طاغية مستبد
كالنظام الساقط كان ليهزم بهتافات شعبية.. !
و هو يدفع الدماء..؟،
إذا هي مرحلة..،
أدت ما أدت من إنكار
للظلم كثورة سلمية ثم ولت..
ليحسم النزاع عسكريا
بعد سنين عجاف مؤلمة..
و يسقط حكم الطاغية
و إلى مزابل تاريخ الدنيا
و إلى جهنم و بأس المصير كسالفه…
أليس كذلك..؟
سورية ودول المنطقة لن تشهد نظاما اسوأ من عائلة الأسد فلماذا هذا التأمر على الثورة السورية
بخصوص قرارات الأمم وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وتنفيذ قراراته والذي صدر في كانون الثاني/يناير 2016 الا يخص الشعب الفلسطيني ومايحصل في الأراضي الفلسطينية الم يطلب الشعب الفلسطيني تخليصه من الاحتلال الغاشم الم يطلب مجلس الأمن عده مرات وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها ولم تستجب اميريكا واسرائيل ، يبدوا هذه المؤسسات الدولية فقط قراراتها نافذه على الانظمه العربيه وانشأت لذلك
سوريا دولة قوية بشعبها فلا حاجة للدخول إليها تحت اي زريعة لسرق خيراتها