بيان حيادي لـ «قمة العشرين» حول أوكرانيا … واردوغان: أدرجنا إدانة حرق الكتب المقدسة

لندن -«القدس العربي»- ووكالات: اختتمت قمة مجموعة العشرين، أمس، التي قللت من أهمية الانقسامات العميقة بشأن الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.

وانقسمت دول مجموعة العشرين بشأن الحرب في أوكرانيا منذ غزو موسكو العام الماضي، وتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة لتفادي الانتقادات السياسية. وواجه قادة دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين علاوة على بعض أشد مؤيدي أوكرانيا، أخيراً، صعوبة في الاتفاق على الكثير من الأمور، وخصوصا في ما يتعلق بالغزو الذي بدأ قبل 18 شهراً.

وتجنّباً لأي إحراج دبلوماسي، ضغطت الهند المضيفة للقمة على أعضاء المجموعة للاتفاق على بيان مشترك السبت رفض “استخدام القوة” في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدا.

وانتقدت كييف السبت البيان بالقول: “ليس هناك ما يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتزاز”. إلا أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي مثل بوتين في الاجتماع، أعلن الأحد إحراز فوز دبلوماسي. وقال: “تمكنا من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة”، واصفا الاجتماع الذي استمر ليومين بأنه “ناجح”. واوضح أن “النص لا يذكر روسيا على الإطلاق”. وأشار لافروف إلى أن “الرئاسة الهندية نجحت فعلا في توحيد المشاركين في مجموعة العشرين الذين يمثلون جنوب” العالم، لافتاً إلى أن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين تمكنت من إسماع أصواتها.

وفي منشور على منصة “أكس”، قال المسؤول الهندي أميتاب كانت، الذي يعد من أبرز منظمّي قمة الهند، إن النص التوافقي بشأن أوكرانيا في الإعلان الختامي تطلب “أكثر من 200 ساعة من المفاوضات المتواصلة، و300 اجتماع ثنائي و 15 مشروع نص”. وأشار كانت إلى أن البرازيل كانت من بين البلدان التي ساعدت في التوصل إلى توافق على الفقرة المخصصة لأوكرانيا ضمن البيان.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ختام قمة المجموعة السنوية التي وصفها بـ”الناجحة” إنه “لا يمكننا ترك القضايا الجيوسياسية تهيمن على جدول أعمال مباحثات مجموعة العشرين. لا مصلحة لدينا في مجموعة عشرين منقسمة. نحتاج إلى السلام والتعاون بدلا من النزاعات”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأحد، في مؤتمر صحافي عقده في ختام القمة، متطرقاً لقضية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود: “لن تكون هناك عملية من شأنها تهميش روسيا بشأن المبادرة المتعلّقة بالحبوب في البحر الأسود”. وأعلن أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من دون تحديد التاريخ أو المكان.

وأضاف اردوغان الذي التقى في مدينة سوتشي الروسية الإثنين نظيره فلاديمير بوتين: “نحن نرى أنه ينبغي تجنّب أيّ إجراء من شأنه أن يزعزع السلام في البحر الأسود ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة”.

كما أشار إلى أن البيان الختامي لمجموعة العشرين أدان الاعتداء على الكتب المقدسة بمقترح وجهود تركيا. وحول التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، أعلن اردوغان أنه سيتحدث هاتفيا، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وقال: “ما تم القيام به في قره باغ ليس مناسبا. لا يمكننا قبول هذا الأمر”. وكانت وزارة الخارجية التركية نددت، السبت، بانتخاب رئيس انفصالي جديد في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وسلم مودي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين إلى لولا الأحد، مؤكداً “دعمه” وقال إنه متأكد من أنه سيكون قادرا على “تحقيق أهدافنا المشتركة”. ومن المقرر عقد القمة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في ريو دي جانيرو.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هانوي “التقيت المسؤول الثاني” في هيكلية الحكم في الصين. وأضاف “تحدثنا عن الاستقرار”، مشيراً الى أن الاجتماع “لم يكن صداميا على الإطلاق”.

وأعرب بايدن عن نيته الصادقة بإعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسارها الصحيح.