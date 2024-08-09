بيان رئاسي قطري مصري أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة… وترحيب دولي وعربي واسع

عواصم – «القدس العربي» ـ ووكالات: أعطى بيان رئاسي قطري مصري أمريكي دعا إلى وقف إطلاق نار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، دفعا للمساعي الدبلوماسية الآيلة إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 10 أشهر.

ولاقى البيان ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، فيما اعتبره محللون تحدثوا لـ “القدس العربي” محاولة جدية وأكثر للحد من التصعيد في المنطقة، وتجنب جرها إلى مآس أسوأ وإلى احتمالات حرب واسعة.

ويكتسب البيان أهميته لناحية دعوته الملموسة إلى جولة تفاوض منتصف هذا الشهر، وكذلك إعلان الدول الثلاث أنها مستعدة لطرح “مقترح نهائي لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف”، وهو ما رأى فيه كثيرون ضغطا على الموقف الإسرائيلي المتعنّت.

وجاء في البيان الذي وقعه كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن: “حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في “البيت الأبيض” أمس الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تسمح “للمتطرفين”، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها.

واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق ادعاءات كاذبة.

ووصف مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها مزاعم “خاطئة تماما”.

أما في إسرائيل، فبادرت حكومتها أمس الجمعة التي سبق لرئيسها بنيامين نتنياهو أن عرقل عدة محاولات للتوصل الى وقف إطلاق نار في المرحلة السابقة، إلى إعلان موافقتها على استئناف مباحثات الهدنة الأسبوع المقبل. ولم تعلّق “حماس” بعد على الدعوة.

ورحّبت حكومات بالبيان، ومن بينها الكويت والإمارات وعمان ولبنان وتركيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرها.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية البيان دعم الأردن للبيان.