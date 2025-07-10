بيان شديد اللهجة.. لولا دا سيلفا ردّاً على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة

برازيليا: قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستُفعِّل قانون “المعاملة بالمثل” الاقتصادي في البرازيل، وهو القانون الذي يسمح بتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية مع الدول التي تضرّ بتنافسية البلاد.

وأضاف لولا، في بيان شديد اللهجة: “البرازيل دولة ذات سيادة، وبها مؤسسات مستقلة، ولن تقبل بأن يُستهان بها من قِبل أي طرف”.

ودافع الرئيس البرازيلي عن النظام القضائي في بلاده، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضًا تجاريًا يزيد عن 410 مليارات دولار في تعاملاتها مع البرازيل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وكان ترامب قد أعلن فرض الرسوم الجديدة على السلع الواردة من البرازيل، مشيرًا إلى “المعاملة غير العادلة” للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم حاليًا بتهمة محاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 2022.

ويُظهر هذا القرار، وفقًا لمراقبين، أن الدوافع الشخصية، وليس الاقتصادية فقط، قد تكون وراء استخدام ترامب للرسوم الجمركية.

(أ ب)