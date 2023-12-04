بيان للجيش الأمريكي يتحدث عن هجمات حوثية استهدفت أربع سفن في البحر الأحمر… ويتعهد «بالنظر في جميع الردود المناسبة»

عدن ـ «القدس العربي»: قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن صواريخ ومسيّرات للحوثيين في اليمن استهدفت، الأحد، ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر بينما أسقطت سفينة حربية أمريكية ثلاث طائرات بدون طيار «دفاعاً عن النفس خلال الهجوم الذي استمر ساعات». وأعلن الحوثيون، الأحد، مسؤوليتهم عن هجومين فقط.

وتعهدت الولايات المتحدة «بالنظر في جميع الردود المناسبة» في أعقاب الهجوم.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «تمثل هذه الهجمات تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري». وتابعت: «لقد عرّضوا حياة الطواقم الدولية التي تمثل دولًا متعددة حول العالم للخطر». وأضافت: «لدينا أيضًا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، التي شنها الحوثيون في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».

وقالت إن الهجوم بدأ حوالي الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:15 بتوقيت غرينتش) في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت إلى أن المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» اكتشفت صاروخًا باليستيًا تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على ناقلة البضائع السائبة «يونيتي إكسبلورر» التي ترفع علم جزر الباهاما.

وقالت إن الصاروخ ضرب بالقرب من السفينة. وبعد ذلك بوقت قصير، أسقطت المدمرة كارني طائرة بدون طيار كانت في طريقها، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المدمرة هي الهدف، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية في تقرير لها، أمس الإثنين، أنه بعد حوالي 30 دقيقة، أصيبت سفينة يونيتي إكسبلورر بصاروخ. وأثناء الرد على نداء الاستغاثة، أسقطت الطائرة بدون طيار أخرى قادمة. وقالت القيادة المركزية إن السفينة يونيتي إكسبلورر أصيبت بأضرار طفيفة.

وأشارت إلى تعرض سفينتين تجاريتين أخريين، وهما ناقلتا البضائع السائبة رقم 9 وصوفي الثانية اللتان ترفعان العلم البنمي، للقصف بالصواريخ.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة رقم 9 أبلغت عن بعض الأضرار، لكن لم تقع إصابات، ولم تبلغ صوفي 2 عن أي أضرار كبيرة.

وأكدت شركة برنهارد شولت، التي تدير السفينة رقم 9، أن السفينة «أصيبت بقذيفة» أثناء إبحارها عبر مضيق باب المندب. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث، وفق كايل فوكس، مدير الأزمات الذي يعمل لدى برنهارد شولت.

ووفق البيان الأمريكي فإنه «أثناء الإبحار لمساعدة صوفي 2 حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش) أسقطت الطائرة كارني طائرة بدون طيار أخرى كانت متجهة في اتجاهها. ولم تسبب الطائرات بدون طيار أي ضرر».

وقال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لوكالة رويترز إن إسرائيل ليس لها أي صلة بالسفن المشاركة في هذه الحوادث.

وكان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، قد تبنى أمس الأحد هجومين، قائلاً إن السفينة الأولى أصيبت بصاروخ والثانية بطائرة بدون طيار أثناء وجودها في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وقال تقرير حديث بشأن الموقف الأمريكي من التصعيد في البحر الأحمر: «على الرغم من أنها تسعى إلى الحفاظ على غموض حذر في الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة، فقد أجرت البحرية الأمريكية مراقبة وثيقة لممرات الشحن في البحر الأحمر على الأقل منذ أن بدأ الحوثيون في استهداف السفن البحرية السعودية خلال حرب 2015-2023 مع التحالف الذي تقوده السعودية. وعززت الولايات المتحدة انتشارها البحري حتى قبل حرب غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لردع التهديدات الإيرانية ضد الشحن الدولي. ولا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تظل غير مبالية بأي انسداد أو مضايقة خطيرة للشحن عبر الممرات الحيوية للبحر الأحمر».