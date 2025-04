مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في محاولة اغتيال ترامب في فلوريدا- (صور وفيديوهات)

واشنطن- فلوريدا: قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية بخير بعد ما قال المكتب إنها محاولة اغتيال على ما يبدو اليوم الأحد قرب ملعبه للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال مسؤولون في إنفاذ القانون في مؤتمر صحافي إنهم ألقوا القبض على مشتبه به رصده عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية في أحراش قرب ملعب ترامب الوطني للغولف وبحوزته بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47. وأطلق عناصر الخدمة السرية النار على المشتبه به الذي فر في سيارة سوداء.

واشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن طلقات في حوالي الساعة 1:30 مساء (1730 بتوقيت غرينتش). وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارة نيسان سوداء.

وقال قائد الشرطة إن أحد الشهود رأى المسلح ونجح في التقاط صور لسيارته ولوحة القيادة.

وقال ريك برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش إن المشتبه به رصد على بعد يتراوح بين 365 و457 مترا من المكان الذي كان ترامب يلعب الغولف به، وأضاف “فعل جهاز الخدمة السرية بالضبط ما كان ينبغي القيام به”.

وبعدها أرسلت السلطات إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة، وهو ما أدى لنجاح مساعدي المأمور في مقاطعة مارتن المجاورة في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.

وقال برادشو “لدينا شخص قيد الاحتجاز الآن”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تحدد هوية المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية لترامب على أنه ريان ويسلي روث.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في أمان بعد تقارير عن وقوع إطلاق نار بالقرب منه.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، في منشور على تطبيق إكس: “إن جهاز الخدمة السرية، بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش، يحقق في حادث حماية احترازية يتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب وقع قبل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي بقليل.”

وأضاف المتحدث أن “الرئيس السابق في أمان.” ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

#BREAKINGNEWS : Donald Trump was tackled by Secret Service on the fifth hole of his golf course at West Palm Beach amid shots being fired. The Secret Service swiftly covered and protected the former president, with snipers positioned to identify the source of the shots.… pic.twitter.com/cKUC2nlV80

ويذكر أن جهاز الخدمة السرية يتولى مسؤولية حماية كبار السياسيين في الولايات المتحدة، ومن بينهم الرئيس الحالي والرؤساء السابقون .

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، في منشور عبر إكس: “تحدثت للتو مع الرئيس (السابق) ترامب. إنه واحد من أقوى الأشخاص الذين أعرفهم. إنه في حالة معنوية جيدة ومصمم أكثر من أي وقت مضى على إنقاذ بلدنا”.

Just spoke with President Trump. He is one of the strongest people I’ve ever known.

He’s in good spirits and he is more resolved than ever to save our country. https://t.co/9CWaeFrOpX

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 15, 2024