بيان متوقع من ترامب بشأن الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة

واشنطن- “القدس العربي”: من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة خلال فترة قصيرة نسبيا، وفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس ترامب نفسه قد قال في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، عندما سُئل عن الضمّ الإسرائيلي المتوقع للضفة الغربية إنه سيصدر “إعلانًا” بشأن هذه المسألة في غضون أربعة أسابيع تقريبًا.

وقد مرت بالفعل الأسابيع الأربعة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء الماضي، إنه يقوم بزيارة قصيرة للولايات المتحدة بهدف “تعزيز التعاون الاقتصادي” و”تعميق التحالف الاستراتيجي بين بلدينا”، قبل الإعلان المتوقع للرئيس الأمريكي بشأن مستقبل الضفة الغربية.

ووصل سموتريتش، الذي يدعم ضمّ إسرائيل للضفة الغربية، إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي من المتوقع أن يقول فيه ترامب ما إذا كان البيت الأبيض سيدعم مثل هذه الخطوة.