سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بيان متوقع من ترامب بشأن الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة

6 - مارس - 2025

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة خلال فترة قصيرة نسبيا، وفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس ترامب نفسه قد قال في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، عندما سُئل عن الضمّ الإسرائيلي المتوقع للضفة الغربية إنه سيصدر “إعلانًا” بشأن هذه المسألة في غضون أربعة أسابيع تقريبًا.

وقد مرت بالفعل الأسابيع الأربعة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء الماضي، إنه يقوم بزيارة قصيرة للولايات المتحدة بهدف “تعزيز التعاون الاقتصادي” و”تعميق التحالف الاستراتيجي بين بلدينا”، قبل الإعلان المتوقع للرئيس الأمريكي بشأن مستقبل الضفة الغربية.

ووصل سموتريتش، الذي يدعم ضمّ إسرائيل للضفة الغربية، إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي من المتوقع أن يقول فيه ترامب ما إذا كان البيت الأبيض سيدعم مثل هذه الخطوة.

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  1. يقول ابراهيم قاسم:
    مارس 6, 2025 الساعة 1:31 ص

    في الواقع معظم الدول العربية تحت الهيمنة الامريكية الاسرائيلية لذلك ان فعلها سيكون غباء و لكن لا اتوقع ان يفعلها لان فعلها بمثابة تحصيل حاصل و سيثير العالم ضده في مقابل ارضاء اللوبي الصهيوني الداعم له فهو يوازن الان اي القرارين انفع له

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    1. يقول Dr arabi:
      مارس 6, 2025 الساعة 8:46 ص

      اقد قال ترامب في تصريحات سابقة أنه هو العالم He is the world ,ولا يهمه اي احد في العالم.

  2. يقول عيسى الجزائري:
    مارس 6, 2025 الساعة 8:42 ص

    الظفة الغربية وغزة والقدس الشريف واراضي ٤٨،كل تلك المسميات، تعود إلى أصلها :فلسطين المباركة.
    أرض عربية مسلمة، مباركة ،لا يحق لأحد أن يأخذها من أهلها ولن تؤخذ أرض من أهلها، صلى فيها إماما بالانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    رفعت الأقلام وجفت الصحف.

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    1. يقول رد:
      مارس 6, 2025 الساعة 10:18 ص

      لا دخل للدين في موضوع تصريح ترامب بل هي مسألة إستمعار الدليل على ذلك هناك بلدان عربية ومسلمة وتساند إسرائيل واستعمارها لفلسطين وإبادة الشعب الفلسطيني جهرا ومن تحت الطاولة.

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