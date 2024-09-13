بيان مدريد يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة وممر فيلادلفيا ومعبر رفح الفلسطيني

مدريد: دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدينة مدريد اليوم الجمعة، جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول /سبتمبر الجاري.

وطالب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع اليوم الجمعة، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة ومن بينها ممر فيلادلفيا، و إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية الحدود.

وطالب بضرورة الالتزام المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

واستنكر البيان التصعيد الخطير في الضفة الغربية وطالب بوقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين.

كما استنكر الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية، والمستوطنات وعمليات التهجير القسري واعتبرها تقويضا للسلم والأمن الدوليين.

وطالب بتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

كما طالب البيان بالتنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين، وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها ومن بينها مبادرة السلام العربية.

(د ب أ)