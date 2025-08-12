بيان مشترك لـ27 دولة: معاناة غزة وصلت إلى مستويات “لا يمكن تصورها”

لندن: قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا “تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.
وأضاف البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.
ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.
(رويترز)
في انتظار مستوى يحطم الرقم القياسي الحالي “مستويات لا يمكن تصورها”، بعدها “مستويات لا يمكن توقعها بالالة و العقل البشري مجتمعة “، و في غضون وقت اخر ،” مستويات لا يمكن ايجاد كلمات في اية لغة لوصفها ولا كاميرات تستطيع توثيقها “.
الغريب و المضحك و المبكي في الموضوع الكل دول و مسؤولين و خبراء و رؤساء دول الجميع يقف وقفة لا جدال فيها بحزم، ليقول : “مايحصل في غزة…..” متمسكا بالوصف دون ان يتحرك او يحيد عنه قيد انملة ، البشرية الفاشلة بامتياز أمام امتحان التاريخ