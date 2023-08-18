بيتزارو: كين انتقل لبايرن ميونخ في أفضل وقت في مسيرته

ميونخ : قال كلاوديو بيتزارو، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، إن هاري كين انتقل إلى بطل الدوري الألماني “في أفضل وقت في مسيرته”.

وقبل مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن التي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة، قال بيتزارو لصحيفة “مونشنر أبيندتسايتونغ” :”في عمر الـ30، تكون اكتسبت خبرة كفاية، تكون قد مررت بالكثير، وتظل في أفضل حالاتك البدنية. تشعر بهذا، يعطيك هذا ثقة بنفسك، هذا يقودك”.

وأنهى بيتزارو نفسه مسيرته في عمر 41 .

وتعاقد بايرن مع كين من توتنهام لكي يحل محل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل لبرشلونة في الصيف الماضي. ويعتقد بيتزارو أن كين سيعطي الفريق كله دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف :” الآن سيكون لدى الأجنحة المتميزة بالفريق أمثال كينجسلي كومان، وسيرج نابري، وليروي ساني، أو حتى الظهير ألفونسو ديفيس، متلقيا للكرات في منطقة الجزاء مرة أخرى”.

وأردف :”لديه الجودة. السؤال الوحيد هو كم من الوقت سيحتاج للتكيف والاندماج مع الفريق”.

وتعاقد بايرن أيضا مع كونراد لايمر من لايبزغ، والظهير الأيسر رافاييل جويريرو من بوروسيا دورتموند والدافع مين جاي كيم من نابولي.

ولكن بايرن لم يكن الفريق الألماني الوحيد الذي قام بعمل جيد في فترة الانتقالات، وفقا لقائد الفريق الأسبق ستيفان إيفنبيرغ.

والآن، هو يتوقع منافسة شرسة على اللقب، خاصة بعد أن فاز لايبزغ على بايرن 3 / صفر في كأس السوبر.

وقال في مقابلة مع بوابة “تي-أونلاين” الإخبارية :”كان هذا لمحة عما سيحدث في البوندسليغا. أتوقع منافسة متقاربة على اللقب حيث ستقوم فرق دورتموند ولايبزغ وليفركوزن بملاحقة بايرن ميونخ”.

(د ب أ)