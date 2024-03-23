بيتكوفيتش يضع بلماضي في موقف لا يحسد عليه

الجزائر- “القدس العربي”:

عاد اسم المدرب الشهير جمال بلماضي، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية في الجزائر، وهذه المرة بوضع مقارنة بين أسلوب حياته وطريقته في المتابعة والتحضير قبل المباريات الدولية عندما كان على رأس الجهاز الفني لمحاربي الصحراء، وبين خليفته السويسري ذو الأصول البوسنية فلاديمير بيتكوفيتش، منذ توليه الدفة الفنية للمنتخب هذا الشهر.

وقالت صحيفة “ليكيب” ذائعة الصيت في تقرير بعنوان “مدرب الجزائر الجديد بيتكوفيتش يبرز بالفعل عن سلفه بلماضي”، إنه بعد شهرين مما وُصف بالإقصاء المثير للشفقة من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بدأ منتخب الخضر حقبة جديدة بقيادة مدرب سويسرا الأسبق، الذي يتعارض أسلوبه وخياراته مع أسلوب وزير السعادة سابقا.

وأوضح المصدر، أنه مع هبوب رياح التغيير والانتعاش على الجزائر منذ تعيين بيتكوفيتش مدربا للمنتخب مطلع مارس/ آذار الحالي، قد طويت صفحة بلماضي وبدأ المنتخب الوطني عمليا من الصفر، بعد سلسلة الإخفاقات التي أفسدت ولاية الناخب الوطني السابق في الفترة بين عامي 2018 وبداية العام الحالي، مقارنة بانطلاقته النارية، التي أسفرت عن تتويج المنتخب بالأميرة السمراء الثانية في كان القاهرة 2019.

في السياق ذاته، نقلت منصة “عين” عن نفس الصحيفة الفرنسية، أن المدرب المخضرم البالغ من العمر 60 عاما، عرف منذ بداية مغامرته مع الجزائر “من أين تؤكل الكتف”، والإشارة إلى ذكاء المدرب الجديد في احتواء المسؤولين والرأي العام في البلاد، من خلال حرصه على التواجد والإقامة في الجزائر لفترة طويلة، فيما اعتبرت أشبه بالضربة الموجعة أو المحرجة بالنسبة للمدرب السابق، الذي كان يفضل الإقامة مع العائلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في التقرير، أن ضربة بيتكوفيتش لبلماضي تمثلت في موافقته على الإقامة في منزله الفخم في العاصمة الجزائر لمدة 3 أسابيع كل شهر، حيث سيباشر صميم عمله واتفاقه مع اتحاد الكرة، بمتابعة مباريات الدوري المحلي من قلب الحدث جنبا إلى جنب مع طاقمه الفني، عكس المدرب السابق، الذي كان عادة ما يربط زيارته للوطن مع اللاعبين في فترات التوقف الدولي، ما كان يتسبب في إثارة غضب بعض النقاد والمتابعين من وقت لآخر.

الجدير بالذكر أن بيتكوفيتش، استهل رحلته مع وطن المليون شهيد، بانتصار درامي على منتخب بوليفيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في آخر ساعات الجمعة على ملعب “نيلسون مانديلا”، في إطار مواجهات الدورة الودية الرباعية التي تستضيفها الجزائر في هذه الأثناء تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن يختتم الدورة مساء الثلاثاء بصدام خارج التوقعات أمام منتخب جنوب أفريقيا.