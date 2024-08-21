بيتكوفيتش يفتح صفحة جديدة مع رياض محرز- (صورة)

الجزائر: التقى المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، يوم الثلاثاء، بنجمي الخضر رياض محرز وحسام عوار، في مدينة جدة السعودية.

وجاء في بيان مقتضب للاتحاد الجزائري لكرة القدم نشره عبر موقعه الرسمي: “في إطار متابعته للاعبين الناشطين في الخارج، التقى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، بلاعبيه ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز وحسام عوار”.

وأوضح البيان أن بيتكوفيتش استفسر خلال هذا اللقاء عن مدى جاهزية محرز وعوار مع ناديهما، كما ناقش معهما المواعيد القادمة للمنتخب الجزائري.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بيتكوفيتش مع محرز منذ توليه مهام تدريب المنتخب الجزائري في آذار/ مارس الماضي خلفا لجمال بلماضي.

وبخلاف عوار، غاب محرز عن مباريات المنتخب الجزائري في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين، وتسبب ذلك في جدل كبير في الجزائر.

يذكر أن المنتخب الجزائري يستعد لملاقاة غينيا الاستوائية وليبيريا الشهر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة نهائية 2025 بالمغرب.

(د ب أ)