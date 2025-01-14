بيتكوفيتش يقدم نصيحة ذهبية لنجم منتخب الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية، عما دار خلف الكواليس بين المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، والنجم المطلوب لدى العديد من الأندية الإنكليزية والأوروبية هذا الشتاء، جناح نادي فينورد روتردام الهولندي أنيس حاج موسى، وذلك للتشاور حول القرار الأنسب والأفضل بالنسبة لمستقبله في المرحلة القادمة، حال كانت لديه رغبة في الحفاظ على مكانه في قائمة محاربي الصحراء.

وقالت منصة “الروح الرياضية” الجزائرية في تقرير بعنوان “حاج موسى يتجه للبقاء مع ناديه فينورد”، إن مدرب المنتخب الوطني، قدم نصيحة ذهبية للفتى العشريني، بضرورة الاستمرار مع فريقه في دوري الأراضي المنخفضة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لضمان الحفاظ على نسخته البراقة في الوقت الحالي، كمشروع لاعب وسط مهاجم من الطراز العالمي، وذلك قبل استئناف مشوار الخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026.

وأوضح التقرير، أن المدرب بيتكوفيتش حذر حاج موسى، من التوابع أو الآثار السلبية التي عادة ما تترتب على تغيير الأجواء والمناخ في منتصف الموسم، لا سيما إذا تأخر في الانسجام مع رفاقه الجدد أو واجه صعوبة في مجاراة نسق الدوري الجديد، الأمر الذي قد يهدد مكانه في قائمة منتخب بلاده، في ظل المنافسة الشرسة في مركزه، متمثلة في أسماء من نوعية القائد رياض محرز، وجناح نادي نيس الفرنسي بدر الدين بوعناني، وفي الطريق جوهرة كوينز بارك رينجرز الإنكليزي ريان قلي وآخرين.

وشدد المصدر على حرص المدرب بيتكوفيتش على استمرار الاتجاه الصعودي لحاج موسى حتى نهاية هذا الموسم، معتقدا أن انتقاله إلى أحد عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز أو أوروبا في الميركاتو الشتوي الحالي، قد يأتي بنتائج عكسية أو يؤثر بشكل سلبي على تطوره الواضح في الثلاثة أشهر الأخيرة على وجه التحديد، ولهذه نصحه بتأجيل خطوة الخروج من ملعب “دي كويب” لنهاية الموسم، منها للمضي قدما في تعزيز قيمته السوقية، ومنها أيضا لتجنب المقامرة بمكانه في المنتخب في المرحلة القادمة.

وتأتي هذه المعلومة، بالتزامن مع الأنباء الرائجة في وسائل الإعلام الأوروبية، عن اقتران اسم الدولي الجزائري بالعديد من الأندية الإنكليزية والفرنسية على وجه التحديد، في مقدمتهم متصدر البريميرليغ ليفربول، كبديل إستراتيجي للأسطورة محمد صلاح على المدى البعيد، وبدرجة أقل توتنهام اللندني، ومواطنهما ليستر سيتي، وأيضا مصنع نجوم “الليغ1” نادي ليل، وذلك بعد عروضه المميزة مع فينورد في النصف الأول من هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف وصنع اثنين من مشاركته في 20 مباراة حتى الآن.