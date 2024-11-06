بيتكوين عند قمة تاريخية مع تقدم ترامب في الانتخابات الأمريكية 

إسطنبول: سجلت عملة بيتكوين المشفرة أعلى مستوى تاريخي لها في التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع مراقبة المتداولين في جميع أنحاء العالم، تقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وبحسب منصة تداول العملات المشفرة “كوين ماركت كاب”، ارتفعت بيتكوين أكثر من 7.8 بالمئة لتلامس مستوى 75 ألف دولار للوحدة.

بذلك، يتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي المسجل في مارس/ آذار خلال النشوة التي أعقبت إطلاق صناديق التداول المتداولة في البورصة الأمريكية، حين بلغ سعر بيتكوين 73.2 ألف دولار.

وامتدت مكاسب بيتكوين مع تقدم ترامب في وقت مبكر الأربعاء على منافسته هاريس، وتحقيقه تقدما أوليا في جورجيا وكارولينا الشمالية، وهما ولايتان رئيسيتان من أصل 7 ولايات متأرجحة.

وقفزت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 6.5 بالمئة وارتفعت عملة الدوجكوين، المعروفة أيضا باسم دوج، والتي يروج لها مؤيد ترامب إيلون ماسك 18 بالمئة.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب، لأن المرشح الرئاسي الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته.

ورسّخ ترامب مكانته باعتباره المرشح الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين وتعيين منظمين يرغبون في تطور الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

(الأناضول)