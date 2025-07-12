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بيت حانون تحت “الأحزمة النارية”.. أكثر من 35 غارة إسرائيلية شمال القطاع- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة ضمن ما يُسمى بـ”الأحزمة النارية” على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في إطار حربه المتواصلة على القطاع منذ نحو 22 شهرا.

وأفاد صحافيون بأن دوي انفجارات شديدة هزّ المنطقة جراء الغارات الكثيفة التي استهدفت البلدة، ما أثار حالة من الرعب والهلع شمال القطاع.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية نفذت موجة غارات مكثفة بزعم ضرب مواقع تتبع لحركة “حماس”.

ولم يُسجل وقوع ضحايا أو إصابات، إذ إن بلدة بيت حانون باتت شبه خالية من السكان بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح قسريا نحو وسط القطاع.

وتشهد البلدة غارات عنيفة منذ عدة أيام، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، محاصرتها بالكامل من جميع الجهات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد نشر الجمعة صورة جوية تُظهر الدمار الهائل الذي ألحقه الجيش ببيت حانون، متباهياً بـ”تسويتها بالأرض”. وتُظهر الصورة الملتقطة من الجو مساحات واسعة من الركام والأنقاض، حيث تحوّلت البلدة القريبة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل إلى أطلال متناثرة وبقايا مبانٍ مدمرة بالكامل، في مشهد يجسّد حجم الكارثة الإنسانية هناك.

وتقع بيت حانون على الحدود الشمالية للقطاع، وكانت خلال الأشهر الماضية خاضعة لسيطرة نارية مكثفة من الجيش الإسرائيلي عبر الطائرات الحربية والمدفعية، فيما كانت وحدات إسرائيلية تسيّر دوريات محدودة داخل البلدة وعلى أطرافها.

ورغم هذا الحصار والقصف المتواصل، تمكّنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من تنفيذ كمين أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

وصباح الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له مقتل 5 من جنود كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للواء “كفير” خلال اشتباكات شمال قطاع غزة مساء الاثنين، مشيرا إلى إصابة 14 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة.

وفي وقت لاحق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس نصبوا الكمين عبر تفجير ثلاث عبوات ناسفة في قوة راجلة داخل بيت حانون، قبل أن يهاجموها بأسلحة رشاشة في اشتباك مباشر.

(وكالات)

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