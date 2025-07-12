بيت حانون تحت “الأحزمة النارية”.. أكثر من 35 غارة إسرائيلية شمال القطاع- (فيديو)

“القدس العربي”: شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة ضمن ما يُسمى بـ”الأحزمة النارية” على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في إطار حربه المتواصلة على القطاع منذ نحو 22 شهرا.

وأفاد صحافيون بأن دوي انفجارات شديدة هزّ المنطقة جراء الغارات الكثيفة التي استهدفت البلدة، ما أثار حالة من الرعب والهلع شمال القطاع.

أحزمة نارية كثيفة تلتفّ على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في واحدة من أعنف موجات القصف التي شهدتها المنطقة منذ بدء جريمة الإبادة. كأنّ الاحتلال ينفّذ خطة تدمير شامل، يطبقها بمنهجية وسرعة، وكأن الزمن يداهمه والهدف: محو كل ما تبقّى من ملامح الحياة. بيوت تُسوى بالأرض، عائلات… pic.twitter.com/T1pvDZ0LXp — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) July 12, 2025

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية نفذت موجة غارات مكثفة بزعم ضرب مواقع تتبع لحركة “حماس”.

ولم يُسجل وقوع ضحايا أو إصابات، إذ إن بلدة بيت حانون باتت شبه خالية من السكان بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح قسريا نحو وسط القطاع.

قبل لحظات، دُكت بيت حانون بأطنان من المتفجرات، في القصف الأعنف منذ بداية الحرب . نتحدث عن مدينة مدمرة بالكامل ومحاصرة من جميع الاتجاهات ، لا تبعد سوى كيلومتر ونصف فقط عن سديروت.

كل هذا في محاولة للقضاء على الشرفاء والأبطال والعظماء الذين يتحصنون تحت هذه الأرض المباركة المقدسة،… pic.twitter.com/qOg9MdS6ZT — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 12, 2025

وتشهد البلدة غارات عنيفة منذ عدة أيام، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، محاصرتها بالكامل من جميع الجهات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد نشر الجمعة صورة جوية تُظهر الدمار الهائل الذي ألحقه الجيش ببيت حانون، متباهياً بـ”تسويتها بالأرض”. وتُظهر الصورة الملتقطة من الجو مساحات واسعة من الركام والأنقاض، حيث تحوّلت البلدة القريبة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل إلى أطلال متناثرة وبقايا مبانٍ مدمرة بالكامل، في مشهد يجسّد حجم الكارثة الإنسانية هناك.

אחרי רפיח, בית חאנון – אין מחסה לטרור. pic.twitter.com/zysODb3WFB — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 11, 2025

وتقع بيت حانون على الحدود الشمالية للقطاع، وكانت خلال الأشهر الماضية خاضعة لسيطرة نارية مكثفة من الجيش الإسرائيلي عبر الطائرات الحربية والمدفعية، فيما كانت وحدات إسرائيلية تسيّر دوريات محدودة داخل البلدة وعلى أطرافها.

ورغم هذا الحصار والقصف المتواصل، تمكّنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من تنفيذ كمين أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

وصباح الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له مقتل 5 من جنود كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للواء “كفير” خلال اشتباكات شمال قطاع غزة مساء الاثنين، مشيرا إلى إصابة 14 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة.

أحد الجنود المصابين في كمين بيت حانون يروي: كنت مع اثنين من زملائي عندما باغتنا مسلح وقام بأخذ أسلحتنا، ثم اقتادنا إلى مبنى مهجور، وقيّدنا وغطى أعيننا. عند وصول القوات ومحاصرة المكان، أطلق النار علينا، ما أدى إلى مقتل زميليَّ، وأُصبت أنا بجروح بليغة، فيما تمكّن من الفرار. pic.twitter.com/IqDKVuEcP8 — مايسه الرومي יהודי תימן (@Misa_Roumi) July 8, 2025

وفي وقت لاحق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس نصبوا الكمين عبر تفجير ثلاث عبوات ناسفة في قوة راجلة داخل بيت حانون، قبل أن يهاجموها بأسلحة رشاشة في اشتباك مباشر.

(وكالات)