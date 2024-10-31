لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ألا لعنة الله على أمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
لكم الله يا أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة فهو وحده ناصركم وهازم عدوكم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين مهما تقاعس العرب والمسلمين عن نصرة إخوانهم الفلسطينيين فإن الله ناصر جنده وهازم الأحزاب وحده ومنجز وعده الحق إن وعده الحق المبين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🔥
إذا كان العرب والمسلمين تركوا غزة العزة تواجه مصيرها بنفسها ولم يجرؤا على تحدي البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 فإن الله لا يهلى ولا ينسى، قال تعالى : وما كان ربك نسيا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒
