بيت مهجور في “حي شعبي مكتظ”.. الأردن بانتظار “تفاصيل أمنية” بعد تفكيك موضعي لمخزن متفجرات- (فيديوهات)

عمان- “القدس العربي”:

“متفجرات” وفي بيت مهجور في أحد الأحياء المكتظة جدا شرقي العاصمة عمان… هذا هو النبأ المستجد في الحالة الأمنية الأردنية التي رفعت من مستوى الإنذار وباحتراف مهني بعد الإعلان عن اكتشاف مخزن متفجرات في حي ماركا الجنوبية الشعبي.

الشارع الأردني بانتظار “البيان الأمني” المفصل والسيناريوهات متعددة خصوصا في ظل وضع أمني إقليمي مفتوح على احتمالات التصعيد.

بعد التواجد الأمني المكثف في حي ماركا الجنوبية فهم الرأي العام الأسباب فقد تم الكشف عن قيام “طاقم هندسي” يتبع الجيش بتفخيخ وتفجير عبوات متفجرات غامضة في منزل مهجور.

الإجراء يوحي بأن كمية متفجرات تم تخزينها في حي شعبي لأسباب أمنية بالتأكيد، وبأن الأطقم الأمنية المختصة قررت تفجير هذه الكمية في موضعها لأسباب هندسية وبعد عزل البناية والمنطقة والمحيط باحتراف وكفاءة.

لم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل والحيثيات.

🚨 #عاجل_الآن ✅️تم هدم البناية من قبل الأجهزة الأمنية بعد التعامل بحرفية مع ما كان موجود بداخلها وإتلاف ما تبقى من الأجسام المشبوهة القابلة للإنفجار. ✅️حمى الله الأردن والأردنيين وقيادتنا الهاشمية وكل الشكر لأجهزتنا الامنية ومجهودها المتواصل.#ماركا_الجنوبية #عمان… pic.twitter.com/CSyQHLXyLD — ODEY (@xD1GX) June 22, 2024

لكن مديرية الأمن العام قالت بأن “التحقيقات بدأت” ووعدت الرأي العام بالكشف عن المزيد، وما يبرر التأخير بنشر الرواية الرسمية الأولى هو على الأرجح التحقيقات قبل السيطرة التامة على الأشخاص المتورطين في هذا التخزين المريب للمتفجرات والذي كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في محيط الحي لو لم تتصرف السلطات في الوقت الملائم.

الارتياب في الموقع برز وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”القدس العربي” بعد ملاحظات من طاقم أمني وارتياب مجاورين بوجود حركة غير مفهومة في أحد الأبنية المهجورة خلافا للاستماع مساء لأصوات تفجيرات صغيرة يعتقد أنها للتجربة.

بعد تكتم السلطات على التفاصيل، من المؤكد أنها ستظهر لاحقا، والانطباع الأول يشير لـ”خلية أو مجموعة إرهابية” قامت بتصنيع أو تخزين كمية متفجرات.