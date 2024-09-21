«بيجر» إغناتيوس وبطارية استغفال العقول

دافيد إغناتيوس، المعلّق في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ومؤلف الرواية الجاسوسية «عملية بيروت»، 2011، التي تتخيل صراعاً بين وكالة المخابرات المركزية ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لم يتأخر في التعليق على عملية الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، وتفجير أجهزة «بيجر» وسواها من وسائل الاتصال اللاسلكية. ورغم أنّ هذا العدوان الإجرامي قد أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، ونطاق الاستهداف شمل مناطق واسعة في لبنان، وأخرى في سوريا لم تقتصر على العاصمة دمشق بل بلغت محافظات نائية مثل دير الزور؛ فإنّ إغناتيوس تعفف عن استخدام مفردة الإرهاب في توصيف عملية لا يمكن إلا أن تكون عشوائية، تصيب المدنيين على اختلاف شرائحهم.
والحال أنّ إغناتيوس بين أشدّ المؤمنين بتعريف للإرهاب أمريكي رسمي اعتُمد بقانون رئاسي من بيل كلنتون، سنة 1996، ويقول التالي:
ــ تعبير الإرهاب يصف العنف المقصود مسبقاً، والذي تحرّكه دوافع سياسية، ضدّ أهداف غير قتالية، على يد منظمات محلية أو شبه محلية، أو عن طريق عملاء سريين، وذلك بقصد التأثير في الرأي العام.
ــ تعبير الإرهاب الدولي، يعني الإرهاب الذي يصيب المواطنين أو الأراضي في أكثر من بلد واحد.
ــ تعبير المجموعة الإرهابية يفيد أية مجموعة رئيسية أو فرعية تمارس الإرهاب، على نطاق محلي ودولي في آن معاً.
ورغم انطباق العناصر الثلاثة على عمليات الاستخبارات الإسرائيلية، فإنّ إغناتيوس لم يُبصر في تفجيرات بيروت ما هو أكثر من «فيلم جيمس بوندي» و«عملية إسرائيلية بارعة اجتمعت فيها الحرب السيبرانية بالتخريب»؛ ملاحظاً، في خلاصة تحصيل حاصل خرقاء، أنها «تصعيد خطير» قد يتطور إلى حرب إقليمية، قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.
هذا إذا وضع المرء جانباً قصور التعاريف الحكومية الأمريكية عن الإحاطة الملموسة بالمستويات الفعلية، الأكثر تعقيداً واتساعاً وتنوّعاً، لمفاهيم الإرهاب وأنساقها وتشكيلاتها؛ عدا عن كونها تعريفات ترتدّ على أصحابها، وتدينهم بما يدينون به الآخرين. إذْ، استناداً إلى حيثيات هذه التعريفات، سوف يكون مشروعاً أن تُضمّ إلى لائحة الإرهاب الرسمية الأمريكية أسماءُ جميع أجهزة الاستخبارات الغربية التي مارست في السابق عشرات عمليات الاغتيال الفردي، وتدبير الانقلابات العسكرية، وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول والأمم.
ولسوف يكون من المشروع، والطريف أيضاً، أن تتصدّر اللائحة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دون سواها، بوصفها «أمّ الوكالات» بلا منازع؛ يليها، في توحّش الأداء والأدوات، أجهزة «الموساد» و«الشاباك» و«الشين بيت» الإسرائيلية، ثم الـ MI5 البريطاني، والـ DST الفرنسي، والـ BND الألماني، وما إلى ذلك من مختصرات «متمدّنة» ذائعة الصيت.
ليس هذا فحسب، بل في وسع المرء أن يعود إلى أرشيفات الاستخبارات الأمريكية أو البريطانية، ولن يطول بحثه قبل العثور على مسميات إرهابية صهيونية مثل «إرغون» و«ليهي» و«حيروت»؛ أو على إرهابيين مطلوبين للعدالة (الصامتة الخرساء، بالطبع)، أمثال مناحيم بيغن أو إسحق شامير. وفي سنة 1948 كان يهوديان بارزان، حنة أرندت وألبرت أينشتاين، قد وقّعا رسالة مفتوحة ضدّ زيارة بيغن إلى أمريكا؛ من منطلق أنّ منظمة «حيروت» التي يتزعمها هي «حزب سياسي شديد الاقتران بالأحزاب النازية والفاشية من حيث التنظيم، والطرائق، والفلسفة السياسية، والجاذبية الشعبية».
فإذا شاء إغناتيوس، وأمثاله كُثُر بالطبع، استذكار الحقيقة البسيطة التي تقول إنّ الليكود الراهن هو وريث «حيروت»، وأنّ نتنياهو زعيم هذا الحزب ورئيس الائتلاف الحاكم الأكثر يمينية وتشدداً وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني؛ فإنّ استخدام مفردة الإرهاب في توصيف العدوان الإسرائيلي الأخير على اللبنانيين، في أسواق الخضرة والمشافي والشوارع، أكثر احتراماً لعقول قراء إغناتيوس من التمثيل الجيمس بوندي.
في أقلّ تقدير، وبافتراض أنّ بطارية المعلّق الشهير تكترث أصلاً بعقول البشر.
هكذا كان دائما طبع عقول بني صهيون القذرة من شارون إلى النتن ياهو، قتل وتدمير وفي الأخير هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒
كيان عنصرية فاشي نازي يقاتل زمرة طائفية فاشية مجرمة قتلا الأطفال والنساء واليتامى ودمرت البيوت وذبحت الأطفال اي فاشية عنصرية ضد فاشية طائفية عنصرية
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين
انها معركة الإيمان بالغيب ضد العلم والتكنولوجيا
كانت المانيا في قمة التكنولوجيا في بداية الحرب الاوروبية الثانية ورغم ذالك تم هزيمتها على يد الجيش الأحمر الروسي شر هزيمة ولازالت صورة الجنود الروس وهم يرفعون العلم الروسي فوق انقاض برلين تعتبر رمزًا لكل الشعوب التي تطمح للتحرر من النازية الالمانية والفاشية العالمية وهو ما يفسر الحقد الالماني على روسيا الى اليوم
قبل ان انسى لقد آراد هتلر ان يوحد اوروبا وينشئ امبراطورية الرايخ ذات الالف عام وفي النهاية خسر ثلث المانيا واصبحت المانيا تابعة لامريكا التي يحكمها اليهود
برأيي ليس صحيحاً كلامك أخي سلام عادل، لأنها معارك الفاشيين بجميع أشكالهم الظلاميين أو المتسلحين بالتكنولوجيا ومن اامعروف أن النازيية كانت متسلحة أيضاً بالتكنولوجيا المتطورة، ضد الإنسانية والعقل البشري المتسلح بالعلم التنويري والإبمان التنويري كما في الرسالة الموقعة من حنة أرندت وألبرت أينشتاين وأخرون كما ورد غي المقال.
لقد تم قراءة وفهم تعليقي بصورة مستعجلة ليس القصد أن المعركة تدور بين طرفين أحدهما إسرائيل وتمثل العلم والتكنولوجيا وبين الحركات الدينية التي تؤمن بالغيب كنبوءة يجب أن تتحقق بل بين العلم كحقيقة وما انتج من تكنولوجيا وبين الغيب كحقيقة ستتحقق فلهذا كان التعليق قصير جدا فإسرائيل تستخدم الدين والنبؤات لأغراض لوجستية والتحشيد ولكن السياسيون والحكومة تؤمن بالعلم والتكنولوجيا كسلاح معركة على عكس الطرف الآخر
لقد فهمنا تعليقك الذي يخفي لنبهارك وانبهار حكومتك في العمل المخابراتي الصهيونى الذي كان سبب نجاحه هو الخطأ الفادح الذي قام به حزب ايران الطائفي عندما جند الالاف من المجرمين بدون اختبارهم فقط من اجل حربه الطائفية في سورية لصالح المجرم الاسدي وهذا ناقصن ظهره في النهاية وهو يستحق ذالك بعد ان اعماه انتصاره على اطفال ونساء وشيوخ سورية وليس بسبب فطنة وذكاء العدو الصهيوني الذي تفاجأ بطوفان الاقصى لان الذين خططوا له مجاهدين سنة هم م القضية الفلسطينية وليس نصرة المشروع الامبراطوري الفارسي
وردي واضح ولم أفهم تعليقك خطأ كما تظن!
من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل
الأخ عربي المانيا كانت متقدمة وكذلك فرنسا وبريطانيا وحتى روسيا ولو بدرجة اقل وخسارة المانيا الحرب له عدة أسباب ومنها دخول أمريكا في الحرب
هذا يجافي الحقيقة اوروبا كانت محطمة بسبب الغزو الالماني النازي نصف فرنسا تحكمها حكومة فيشي الفاشية صديقة المانيا النازية بريطانيا كانت محطمة المصانع الروسية كانت مدمرة واقتصادها كان مخصص للحرب الشعب الروسي يعاني من الجوع ورغم ذالك انتصروا وسحقوا ألمانيًا النازية واهانوا المانيا إلى يومنا هذا تدخل امريكا التي كانت متورطة مع اليابانين لم يغير مجرى المعركة الا بعد سحق الجيش الأحمر الروسي الجيش الالماني الندي في ستالينغراد والذي لا يزال الالمان يتحسسون رؤوسهم من صدمته هذا أولآ ثانيًا امريكا وحلف الاطلسي خسروا حرب فيتنام رغم تقدمهم التكنولوجي وخسروا حرب العراق وافغانستان ويخسرون حرب اوكرانيا انت تتكلم فقط عن المانيا ونسيت جيوش البلغار والرومان واليونانيين والايطاليين والفاشيين الاوكران والفرنسيين وووو وهؤلاء كلهم كانوا يحاربون الى جانب النازية
يبدو أن التاريخ يختلف عن وجهة نظرك أخي سلام عادل! الفاشبة حمقاء والنازبة أشدها حمقاً ولهذا دمرت نفسها وأوربا وجزء من العالم. بالنسبة لليابان الأمر مشابه واو اختلف النظام.
غير صحيح القول بأن بريطانيا كانت محطمة وأن المصانع الروسية كانت مدمرة إلخ..
وبعدين بالنسبة للتكرار الببغائي لأسطوانة “انتصار” فيتنام على أمريكا وحلف الاطلسي: الفيتناميون لم يكونوا ليفلحوا في شيء لولا الدعم العسكري والمالي وحتى الغذائي الذي تلقوه من روسيا والصين أيامئذ /
كل واحد يستطيع أن يتكلم على كيفه بهذه السهولة إذا لم يواجه (حظرا) لنشر هرائه..
كانت الغواصات النازية تغرق العشرات من سفن الامداد الأمريكية والبريطانية التي تحاول الحفاظ على عدم سقوط بريطانيا إلى درجة أن أسماك القرش والحيتان كانت تنتظر سقوط مئات الضحايا من البحارة الامريكان والبريطانيين غذاء لهذه الأسماك قبل تفكيك السفرة الألمانية
اما انتصار فيتنام فقد رايناه راي العين مثلما راينا سقوط كابول بيد طالبان في السبعينات كانت الصين أغاني من المجاعة وتعتبر عالم ثالث وبهذا كان النصر على يد الفيتناميين الشجعان
الارهاب يتعلق بهوية المُستهدف
فان كان الهدف ملون والعملية تمت على يد شخص ابيض فهو عمل عسكري، حربقة مخابراتية ذكية، الخ!
وان تمت العملية على يد شخص ملون ضد شخص ابيض او منظمة او دولة بيضاء فهو عمل ارهابي.
من يفتقد الإيمان تختل لديه معايير الصح والخطأ, الحلال والحرام, الجهل والتجاهل, ومرور بعض الناس بمشاكل نفسية هذا ما يؤدي الي إلحاد الشخص والى الاضطرابات النفسية التي قد ترافقه.
بل على حسب علمي ولم اكن مديره لاحدى شركاته في ذلك الوقت فقد اخترع في مصر منذ عقود بطارية لاسلكي جيلاتينيه من الرصاص المضاد لسلاح الميكروويف المستخدم في سياره تدور وتدمر بطاريات الليثيوم على حسابه الخاص في منطقه قال ان اسمها مسطرد فتم اعتقاله وتحويله للمحاكمه بتهم ملفقة من عملاء محليين وتم مصادرة مصانعه من سلسله حلقات مصادرة كان واحد منها في مكه المكرمه لاحقا ثم تم تدمير مصنع البطاريات الرصاص ضد التفجير لاحقا بمجرد خروجه من مصر، القصه ملخصه جدا في اسطر من موقعه. http://Www.rushwan.com