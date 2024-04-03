بيدرو سانشيز: رد نتنياهو “غير كاف” و”غير مقبول” بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

الدوحة: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إن التفسيرات الإسرائيلية لمقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة هذا الأسبوع “غير كافية” و”غير مقبولة”.

وأضاف سانشيز خلال مؤتمر صحافي في الدوحة في نهاية جولة شملت ثلاث دول في المنطقة، أنه يتوقع تفسيرات “أكثر تفصيلا بكثير” من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع “خطأ جسيم” بعد القصف الذي أسفر عن مقتل سبعة عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في قطاع غزة.

(وكالات)