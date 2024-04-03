بيدرو سانشيز: رد نتنياهو “غير كاف” و”غير مقبول” بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

الدوحة: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إن التفسيرات الإسرائيلية لمقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة هذا الأسبوع “غير كافية” و”غير مقبولة”.
وأضاف سانشيز خلال مؤتمر صحافي في الدوحة في نهاية جولة شملت ثلاث دول في المنطقة، أنه يتوقع تفسيرات “أكثر تفصيلا بكثير” من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع “خطأ جسيم” بعد القصف الذي أسفر عن مقتل سبعة عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في قطاع غزة.
(وكالات)
رحمة الله تعالى على عمال الإغاثة الأجانب من كل الجنسيات التي كانت تشارك في إغاثة سكان شمال غزة العزة و تعسا لعصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد يا عصابة الشر الصهيونية ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀
لا زال الغرب العنصري المنافق البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يستخدم لغة اللين مع عصابة الشر والإجرام الصهيوني الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀
هكذا هم النازيين الجدد يقتلون ثم يبروون ذلك بالخطا لابد من توثيق كل الاغتيالات لان مهما طتال الزمن ستحاسب على كل جراىمها ولن تفلت في اي تجمع دولي