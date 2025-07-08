بيدرو يقود تشيلسي للفوز على فلومينينسي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

نيوجرسي: في أول مشاركة له بالتشكيلة الأساسية، سجل جواو بيدرو الوافد الجديد إلى صفوف تشيلسي هدفين قادا الفريق للفوز 2- صفر على فلومينينسي البرازيلي اليوم الثلاثاء، والتأهل على حسابه إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

ويلتقي تشيلسي في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان غدا الأربعاء.

وجاءت ثنائية البرازيلي بيدرو (23 عاما) ليعلن اللاعب عن نفسه بقوة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه يوم الأربعاء الماضي قادما من برايتون آند هوف ألبيون في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.

ووضع تشيلسي اليوم نهاية لسلسلة مفاجآت فلومينينسي الذي خاض البطولة وسط توقعات بخروجه من دور المجموعات، لكنه خالف كل التوقعات تحت قيادة المدرب ريناتو جاوتشو.

وأطاح فلومينينسي بإنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، ثم تغلب على الهلال السعودي في دور الثمانية، لكن مغامرته انتهت اليوم بالخسارة أمام تشيلسي على ملعب ميتلايف.

وحقق تشيلسي بداية قوية في المباراة وتقدم في الدقيقة 18 عندما انطلق بيدرو نيتو على الجهة اليسرى ومرر عرضية تصدى لها الدفاع لكن الكرة وصلت إلى بيدرو الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية العليا اليسرى من الشباك.

وأشار الحكم لركلة جزاء لفلومينينسي في الدقيقة 35 بداعي تصدي تريفوه تشالوباه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، استغل بيدرو تمريرة من إنزو فرنانديز وأضاف الهدف الثاني له ولتشيلسي الذي بات يقف على بعد خطوة واحدة من منصة التتويج رغم شكاوى مدربه إنزو ماريسكا المتواصلة بداية من الطقس حتى جدول المباريات في البطولة التي تقام للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقا.

(رويترز)