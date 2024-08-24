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بيدرو يلدغ مانشستر يوناتيد بهدف قاتل ويقود برايتون لصدارة الدوري الإنكليزي

منذ ساعة واحدة

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لندن: اقتنص برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 1/ اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.

وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

(د ب أ)

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