بيدري يغيب حتى نهاية بطولة أوروبا بسبب إصابة في الركبة

شتوتغارت- ألمانيا: سيغيب بيدري لاعب وسط إسبانيا عما تبقى من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما أصيب في أربطة الركبة اليسرى في الفوز المثير 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية أمس الجمعة.

وغادر بيدري (21 عاما) الملعب باكيا في الدقائق الأولى من المباراة بعد تدخل قوي من توني كروس لاعب وسط ألمانيا.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان مقتضب اليوم السبت “بعد الفحوصات، تبين إصابة بيدري بالتواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الإنسي لركبته اليسرى. سيظل اللاعب مع زملائه في الفريق حتى نهاية المعسكر الحالي الذي يركز على بطولة أوروبا 2024”.

ونشر كروس، الذي كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية مشوار فريقه في البطولة، رسالة وداع عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتذر فيها لبيدري.

وقال “أود أن أقول شيئا مهما جدا: أعتذر لبيدري وآمل أن يتعافى سريعا! بالطبع لم أتعمد إيذاءك. أتمنى لك الشفاء العاجل والتوفيق. أنت لاعب رائع”.

وتلعب إسبانيا أمام فرنسا في الدور قبل النهائي في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

(رويترز)